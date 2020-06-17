موقف إنساني لوالد محمد صلاح في أزمة كورونا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 01:19 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
كـسـاب أحـمـد
قال ماهر شتية، عمدة قرية نجريج، إن هناك حالات إصابة بفيروس كورونا في القرية، دفعت "الحاج صلاح"، والد لاعب منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، للبحث عن أجهزة تنفس صناعي لتوفيرها لأبناء القرية، وعندما لم يتمكن اشترى 15 أسطوانة أكسجين وقدمها لأهالي القرية داخل منازلهم، معقبًا: "ويا ريت نقدر نوصل لحد من المسئولين علشان نقدر نوفر مكان في القرية لعزل المصابين".

وأضاف "شتية"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، أن بعض الحضانات العلاجية الخاصة بالتخاطب أو غيرها تعمل الآن، ولكن عددها محدود جدًا بالإضافة إلى أنها تعمل على علاج الأطفال ولا يمكن إيقافها حفاظًا على الأطفال.

ولفت إلى أنه من الصعب توفير مكان للعزل بعد مشاورات مع بعض المسئولين والأطباء، نافيا ما تردد عن مصافحة شخص مصاب بكورونا، لعدد كبير من أبناء القرية، معقبًا: "أحد الشباب بعدما تعرض للتنمر على ابيه المصاب كتب عبر الـ"فيسبوك": "طيب أنا مصاب بكورونا وسلمت عليكم.. وهذا غير صحيح وأنا أعلم أن نتيجة الأبن سلبية وهو قال ذلك في لحظة انفعال".

وضع وباء كورونا في مصر
وفي سياق منفصل أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فتح العيادات الخارجية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك في إطار حرص الوزارة على حياة المواطنين، وتقديم أفضل خدمة طبية بجميع المرضى.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقدته وزيرة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، لعرض تطورات الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمصر.

وأوضحت الوزيرة أن أصحاب الأمراض المزمنة (ضغط، قلب، سكر)، وأصحاب الأمراض الصدرية، والسيدات الحوامل، هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن المحافظات الأعلى في نسب الإصابة بفيروس كورونا المستجد هي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم)، أما المحافظات الأقل في نسب الإصابة هي (مرسى مطروح، شمال سبناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، البحر الأحمر).

وأضافت الوزيرة أن مصر تحتل المرتبة الأقل بين دول العالم بالنسبة لعدد الوفيات، مشيرة إلى نسب الوفاة الأعلى لمصر كانت لمرضى الأورام، والجهاز الهضمي، والقلب، والكبد، والكلى)، مشيرة إلى أن نسب الإصابات في مصر بفيرس كورونا المستجد في الرجال أعلى من السيدات لتصل إلى 55% من الرجال مقارنة بـ 45% من السيدات، لافتة إلى أن 80% من الإصابات تتراوح أعمارهم بين 30 لـ60 عامًا، و20% من الإصابات في الفئة العمرية الأكثر من 60 سنة، وبذلك تصبح الفئة العمرية التي تتراوح أعمارهم من 20 إلى 60 سنة هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتبلغ نسبة الوفيات 60% من المواطنين فوق سن الـ 60 سنة، ونسبة الإصابات في الفئة العمرية الأكثر من 70 سنة 7% فقط.

عدد الإصابات الجديدة
وخلال كلمتها استعرضت وزيرة الصحة والسكان الوضع الوبائي لمصر، أمس الثلاثاء، حيث بلغ عدد الإصابات 1567إصابة، و94 وفاة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 47856 إصابة، و1766 وفاة، كما أشارت إلى خروج اليوم 401 من المتعافيين من الفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12730، بينما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) 14144 حالة، من ضمنهم الـ 12730 متعافيًا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

والد محمد صلاح نسبه الوفيات محمد صلاح فيروس كورونا حجر صحى بوابة الفجر الفجر إصابات كورونا

أخبار تهمك

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

بقوة 5.2.. زلزال يضرب 5 مدن مصرية (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الجيش التركي يعلن إطلاق عملية عسكرية شمالي العراق

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

منذ 39 دقيقة

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| اكتشاف علاج لفيروس كورونا.. رخيص الثمن وموجود في مصر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على بيان مجلس الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة لطلاب الصف الثالث الثانوي بشأن امتحان اللغة العربية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 94 وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - إنذار على يد محضر من آل الشيخ إلى محمود الخطيب لاسترداد 228 مليون جنيه

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

منذ حوالي 13 ساعة

لجنة مكافحة كورونا: مصر فيها سلالتان للفيروس (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

"إحصائيات صادمة".. "الصحة": إصابات الرجال بكورونا أعلى من السيدات

الصحة: هذه الفئات ممنوعة من العزل المنزلي حال الإصابة بكورونا (فيديو)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:52 ص

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

08:15 م

عاجل.. الجيش التركي يعلن إطلاق عملية عسكرية شمالي العراق

12:43 ص

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

04:55 م

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

06:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟