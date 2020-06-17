موقف إنساني لوالد محمد صلاح في أزمة كورونا

قال ماهر شتية، عمدة قرية نجريج، إن هناك حالات إصابة بفيروس كورونا في القرية، دفعت "الحاج صلاح"، والد لاعب منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، للبحث عن أجهزة تنفس صناعي لتوفيرها لأبناء القرية، وعندما لم يتمكن اشترى 15 أسطوانة أكسجين وقدمها لأهالي القرية داخل منازلهم، معقبًا: "ويا ريت نقدر نوصل لحد من المسئولين علشان نقدر نوفر مكان في القرية لعزل المصابين".





وأضاف "شتية"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، أن بعض الحضانات العلاجية الخاصة بالتخاطب أو غيرها تعمل الآن، ولكن عددها محدود جدًا بالإضافة إلى أنها تعمل على علاج الأطفال ولا يمكن إيقافها حفاظًا على الأطفال.





ولفت إلى أنه من الصعب توفير مكان للعزل بعد مشاورات مع بعض المسئولين والأطباء، نافيا ما تردد عن مصافحة شخص مصاب بكورونا، لعدد كبير من أبناء القرية، معقبًا: "أحد الشباب بعدما تعرض للتنمر على ابيه المصاب كتب عبر الـ"فيسبوك": "طيب أنا مصاب بكورونا وسلمت عليكم.. وهذا غير صحيح وأنا أعلم أن نتيجة الأبن سلبية وهو قال ذلك في لحظة انفعال".





وضع وباء كورونا في مصر

وفي سياق منفصل أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فتح العيادات الخارجية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك في إطار حرص الوزارة على حياة المواطنين، وتقديم أفضل خدمة طبية بجميع المرضى.





جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقدته وزيرة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، لعرض تطورات الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمصر.





وأوضحت الوزيرة أن أصحاب الأمراض المزمنة (ضغط، قلب، سكر)، وأصحاب الأمراض الصدرية، والسيدات الحوامل، هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن المحافظات الأعلى في نسب الإصابة بفيروس كورونا المستجد هي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم)، أما المحافظات الأقل في نسب الإصابة هي (مرسى مطروح، شمال سبناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، البحر الأحمر).





وأضافت الوزيرة أن مصر تحتل المرتبة الأقل بين دول العالم بالنسبة لعدد الوفيات، مشيرة إلى نسب الوفاة الأعلى لمصر كانت لمرضى الأورام، والجهاز الهضمي، والقلب، والكبد، والكلى)، مشيرة إلى أن نسب الإصابات في مصر بفيرس كورونا المستجد في الرجال أعلى من السيدات لتصل إلى 55% من الرجال مقارنة بـ 45% من السيدات، لافتة إلى أن 80% من الإصابات تتراوح أعمارهم بين 30 لـ60 عامًا، و20% من الإصابات في الفئة العمرية الأكثر من 60 سنة، وبذلك تصبح الفئة العمرية التي تتراوح أعمارهم من 20 إلى 60 سنة هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتبلغ نسبة الوفيات 60% من المواطنين فوق سن الـ 60 سنة، ونسبة الإصابات في الفئة العمرية الأكثر من 70 سنة 7% فقط.





عدد الإصابات الجديدة