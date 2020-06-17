خاص.. بعد ترشيحه لإخراج مسلسل محمد رمضان عن شخصية أحمد زكي.. محمد شاكر خضير يكشف رأيه في العمل









تم اختيار المخرج محمد شاكر خضير، ضمن قائمة المرشحين لإخراج مسلسل محمد رمضان الجديد، الذى تدور أحداثه حول قصة حياة الراحل أحمد زكي، كما صرح مؤلف العمل بشير الديك.وكشف محمد شاكر خضير لـ"الفجر الفني"، عن حقيقة ترشيحه للدور، قائلًا: "حتى الآن لم يتواصل معى أحد"، مضيفاً أن عملًا مثل هذا يعتبر مهم جداً في الدراما المصرية، خاصة وإنه يجسد حياة فنان عظيم مثل أحمد زكي.وعلق "خضير" عن تجسيد الفنان محمد رمضان لشخصية الراحل أحمد زكي، قائلا: "محمد رمضان ممثل موهوب وذكي، ومناسب لتجسيد شخصية أحمد زكي".وكان محمد رمضان قد أعلن منذ أيام عن إعتزامه تقديم السيرة الذاتية للنجم الراحل أحمد زكى فى مسلسل درامى، يعرض فى رمضان 2021، حيث حاول رمضان أن يستشعر أراء الجمهور، فلمس الأراء الإيجابية من الجمهور تجاه تقديم تلك المسلسل، نظرا لبراعة رمضان فى تقديم الشخصية، وقرابة اللون والشكل بين رمضان والنجم الكبير أحمد زكى.