إنبي يحسم موقفه من استكمال بطولة الدوري

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 12:02 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
كشف نادي إنبي عن موقفه من استمرار أو الغاء بطولة الدوري المصري هذا الموسم، وأكد مسؤولي الفريق البترولي أن عودة البطولة ستكون هامة بالنسبة للنادى.

وأكد زكريا السيد، رئيس نادي إنبي، أن مشروع اللائحة الجديدة سيتم إرساله للأندية بشكل رسمي من أجل إبداء موقفها بشأن كافة بنودها.

وقال السيد فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": " قرار الدولة بعودة النشاط الكروي بمثابة عودة الحياة والدولة تملك كل التفاصيل وأكثر دراية من الجميع بالتفاصيل لذلك ملتزمين بكل القرارات التي تصدرها الدولة أما الأربع أندية التي تحفظت علي عودة الدوي كان لها بعض المتطلبات ومنها عودة اللاعبين الأجانب واتحاد الكرة تفهم الموقف وسيقوم بالمساعدة في تنفيذ المتطلبات".
 
وتابع رئيس إنبي أن ناديه طلب إقامة مباراة كل 4 أيام، فيما تم التأكيد داخل الاجتماع من جانب الأهلي أن إلغاء الدوري سيكلف النادي خسائر مالية كبيرة لذا طلب الفريق الأحمر والنادي البترولي استكمال المسابقة خاصة بعد قرار عودة النشاط الكروي.

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