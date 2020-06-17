برشلونة يهزم ليجانيس ويواصل تصدره لجدول ترتيب الدوري الإسباني

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 12:01 ص
برشلونة
برشلونة
الفجر الرياضي
حقق برشلونة فوزًا غاليًا على حساب ضيفه ليجانيس بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

افتتح أنسو فاتي التسجيل للنادي الكتالوني في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول بعد تسديدة رائعة سكنت شباك الضيوف، وفي الشوط الثاني أضاف الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني للبلوجرانا في الدقيقة منركلة جزاء مثيرة للجدل حصل عليها بنفسه وأكدتها تقنية الفيديو.

رفع برشلونة رصيده بهذا الفوز إلى 64 نقطة محتلًا المركز الأول في ترتيب الدوري الإسباني، ومتفوقًا بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد الثاني والذي سيلاقي نظيره فالنسيا غدًا الخميس ضمن منافسات نفس الجولة.

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ميسي ليجانيس فاتي ريال مدريد برشلونة

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