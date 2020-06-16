رابطة الدوري الإسباني تعلن موعد الموسم المقبل

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:56 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
أعلن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني عن موعد إنطلاق الموسم الجديد للدوري الإسباني لموسم 2020/2021.

وقال تيباس في تصريحات لوسائل الإعلام:"الموسم الجديد للدوري سيبدأ في 12 سبتمبر، لا يمكننا أن نتأخر عن هذا الموعد، كما أننا نفكر في وضع جولة مباريات في أعياد الميلاد".

وأضاف :"إذا كانت هناك فرق إسبانية تأهلت إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا أو بطولة الدوري الأوروبي فستبدأ تلك الفرق الموسم بعد 15 يومًا من الفرق الأخرى".

وعن استياء ريال مدريد من جدول مبارياته المتبقية في الدوري في الموسم الحالي، اختتم تيباس تصريحاته قائلاً:"تعديل وتحديد جدولة المباريات المتبقية من الدوري صعبة جداً وليست سهلة".
 

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