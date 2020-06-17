قريبًا.. حلقات جديدة من "هزر فزر" على cbc

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عرضت فضائية cbc البرومو الدعائي الجديد لبرنامج "هزر فزر"، الذي تقدمه الفنانة هنا الزاهد، ويحتوي البرومو على لقطات من الحلقات الجديدة المقرر عرضها قريبًا.



وسيشهد البرنامج مشاركة عدد كبير من النجوم الشباب، والذين ينقسمون إلى فريقين في كل حلقة، ليتنافسان من خلال مجموعة من الألعاب، لتحدد الفائز في نهاية الحلقة.



وظهر في البرومو عددًا من النجوم، من بينهم كريم فهمي وحنان مطاوع، ومحمود البزاوي، وداليا مصطفى، ومحمود عبد المغني، وعلا رشدي، وأحمد داوود، وناهد السباعي، وغيرهم الكثير من النجوم.



يذكر أنه تم عرض برنامج "هزر فزر" لأول مرة في مارس الماضي، وتوقف بحلول شهر رمضان، فيما سيتم استكمال عرض حلقاته قريبًا.



