قريبًا.. حلقات جديدة من "هزر فزر" على cbc

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 12:00 ص
هزر فزر
هزر فزر
الفجر الفني
عرضت فضائية cbc البرومو الدعائي الجديد لبرنامج "هزر فزر"، الذي تقدمه الفنانة هنا الزاهد، ويحتوي البرومو على لقطات من الحلقات الجديدة المقرر عرضها قريبًا.

وسيشهد البرنامج مشاركة عدد كبير من النجوم الشباب، والذين ينقسمون إلى فريقين في كل حلقة، ليتنافسان من خلال مجموعة من الألعاب، لتحدد الفائز في نهاية الحلقة.

وظهر في البرومو عددًا من النجوم، من بينهم كريم فهمي وحنان مطاوع، ومحمود البزاوي، وداليا مصطفى، ومحمود عبد المغني، وعلا رشدي، وأحمد داوود، وناهد السباعي، وغيرهم الكثير من النجوم.

يذكر أنه تم عرض برنامج "هزر فزر" لأول مرة في مارس الماضي، وتوقف بحلول شهر رمضان، فيما سيتم استكمال عرض حلقاته قريبًا.

أخبار تهمك

مفاجأة كبرى بشأن الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على بيان مجلس الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بقوة 5.2.. زلزال يضرب 5 مدن مصرية (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - إنذار على يد محضر من آل الشيخ إلى محمود الخطيب لاسترداد 228 مليون جنيه

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 94 وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| اكتشاف علاج لفيروس كورونا.. رخيص الثمن وموجود في مصر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الجيش التركي يعلن إطلاق عملية عسكرية شمالي العراق

منذ 19 دقيقة

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

منذ حوالي 13 ساعة

وزيرة التضامن تعلن موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ حوالي 8 ساعات

لجنة مكافحة كورونا: مصر فيها سلالتان للفيروس (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

منذ حوالي 15 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:15 م

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

عاجل.. الجيش التركي يعلن إطلاق عملية عسكرية شمالي العراق

12:43 ص

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

04:55 م

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

06:15 م

عاجل| الصحة: تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 94 وفاة

08:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟