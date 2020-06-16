في ذكرى ميلاده.. تعرف على علاقة سعد عبد الوهاب بموسيقار الأجيال.. وحقيقه ابعاده عن مصر

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تحل اليوم ذكرى ميلاد صاحب الملامح الطفولية الذي ظل محتفظ ببراءتها حتى مع تقدمه في العمرن وهو الفنان سعد عبد الوهاب.



تعرض سعد عبد الوهاب، للعديد من المغالطات من بينها على سبيل المثال، أن عمه موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، أبعده عن مصر إلى السعودية.



وهذا افتراء، فعلاقة قوية ربطت بين سعد عبد الوهاب، وعمه موسيقار الأجيال فكان يهديه ألحانًا خاصة في كل أفلامه، وعلى سبيل المثال أغنية "الدنيا ريشة في هوا"، التي مازال نجاحها مضيئًا حتى اليوم.



وكانت العلاقة الأسرية بينهما جيدة، أما عن سبب سفره للمملكة العربية السعودية في أوج شهرته لأداء مناسك الحج والعمرة، وهناك طلب منه المسؤولين تقديم عدد من الألحان، بعدها سافر للكويت ومن بعدها البحرين حتى استقر في الإمارات".





رحل سعد عبد الوهاب، بعد أن عانى من المرض ثلاث سنوات، وتوفي في مستشفى فلسطين عن عمر يناهز الخامسة والسبعين عامًا.

