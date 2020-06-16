هل طلب الأهلي التعاقد مع طاهر محمد طاهر؟.. المقاولون يُجيب

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:47 م
بوابة الفجر
محمد جمال

يسعي رينيه فايلر المدير الفني السويسري للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة بلاعبين مميزين، مما جعل اسم طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب يتردد بقوة داخل القلعة الحمراء، خاصة مع توقع رحيل رمضان صبحي المعار من هيدرسيفلد الإنجليزي.

وقال محمد عادل فتحي، المشرف العام على كرة القدم بنادي المقاولون العرب، إن النادي لم يتلقى أي مفاوضات رسمية من قبل النادي الأهلي من أجل شراء طاهر محمد طاهر، مهاجم ذهاب الجبل".

وأكد محمد عادل فتحي في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "النادي لم يتلقى مفاوضات لضم اللاعب من النادي الأهلي ومستغرب من تلك الأنباء".

وعن موافقة المقاولون بشأن بيع اللاعب، أوضح: "كل شيء بأوانه وننتظر عروض رسمية لضم اللاعب".

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