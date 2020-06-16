رئيس اللجنة الطبية يكشف موقف الاندية من عودة النشاط الرياضي مرة أخرى

كشف الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن موقف الأندية من عودة النشاط الرياضي مرة أخرى، وما شعر به خلال اجتماع اليوم لرؤساء الأندية مع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة.





وقال في تصريحات تلفزيونية :"الأندية ترغب في عودة النشاط الرياضي لأن هناك ضررا واقع عليهم من إيقاف النشاط".





وأضاف :"هناك صعوبات في تنفيذ الإجراءات أو صعوبات مالية، وتم حل بعض المشاكل، وهناك أمور أخرى تم إرجائها إلى وزارة الشباب".





وتابع :"أبرز الصعوبات التكلفة المالية التي ستتحملها الأندية، لأنها أصبحت مديونة بسبب عدم وجود موارد في الفترة الماضية بسبب توقف النشاط".





وزاد :"تطور الحالة الخاصة بالوباء سيكون عليها عامل كبير في حسم ملف الدوري، ونتابع الوضع الصحي بشكل جيد".



