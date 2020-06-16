المقاصة يكشف عن موقفه فى تتويج الأهلى بالدوري.. ويرفض استكمال المسابقة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:38 م
بوابة الفجر
محمد جمال
اجتمع اليوم عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم مع 6 أندية وهم الأهلي ومصر المقاصة وإنبي ووادى دجلة وطلائع الجيش والاتحاد السكندري لمعرفة موقفهم من بطولة الدوري المصري. 

وقال اللواء بكري سليم، مدير عام نادي مصر للمقاصة، إن النادي الفيومي موافق بشكل كامل على تتويج النادي الأهلي بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد اللواء بكري سليم في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الأهلي حاسم الدوري منذ فترة طويلة للغاية بفارق نقاط كبير عن أقرب منافسيه لذلك نادي مصر للمقاصة موافق تتويج الأهلي باللقب".

وتابع: "اجتمعنا مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وأبلغته بموافقتنا على تتويجه بالدوري ولكنه ضد استئناف المسابقة بسبب ضيق الوقت بالإضافة إلى خوفه على سلامة اللاعبين".

وأضاف: "اتحاد الكرة أبلغنا أنه سيتحمل كافة المصاريف بشأن الإجراءات الطبية والتعقيم للحفاظ على الجميع من فيروس كورونا".

وتابع: "أطالب بإلغاء الدوري بسبب ضيق الوقت بالإضافة إلى أن النادي الأهلي اقترب من حسم الدوري".

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