انفراد|ننشر وثيقة نفقة هيثم أحمد زكي (صورة)

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:37 م
هيثم أحمد زكي ووالده
هيثم أحمد زكي ووالده
يارا أحمد

كتبت الفنانة الراحلة هالة فؤاد، وثيقة ودية بينها وبين النجم الراحل أحمد زكي، عند المحامي جمال الصاوي وذلك لإثبات أنها استلمت مبلغ قيمته ١٢الف جنيها قيمة نفقة نجلهم هيثم احمد زكي لمدة سنتين من ولادته منذ 3/4/1984 حتي 2/4/1986 وذلك يوم 17/2/1986.

وحصل "الفجر الفني" علي نسخة من الوثيقة الودية بينهم وتحمل إمضاء الفنانة الراحلة هالة فؤاد واحتفظ بيها النجم الراحل أحمد زكي ضمن الأوراق الهامة لديه.



وقد توفي أحمد زكي في السابع والعشرين من مارس عام 2005، بعد صراع مع المرض، وودعه الملايين حول الوطن العربي، فيما لا يزال حياً بفنه، وما قدمه على مدار مشواره.
انفراد|ننشر وثيقة نفقة هيثم أحمد زكي (صورة)

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