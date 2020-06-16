رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري:ما تم تطبيقه في أوروبا يمكن أن يطبق بمصر

أكد الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن دور اللجنة الطبية دورها كان واضحا وهو تحديد الاشتراطات الصحية عند عودة النشاط الرياضي وخاصة كرة القدم.





وقال سلطان في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"جلسنا وتابعنا ما حدث في ألمانيا ودول أخرى، وفي النهاية اتفقنا على أنه في حالة عودة النشاط الرياضي فإنه لا بد من تطبيق هذه الإجراءات بعدما قدمنها للوزير أشرف صبحي".





وأضاف :"الهدف من هذه الإجراءات هو الحد من انتشار عدوى فيروس كورونا،في ظل هذه الظروف الاستثنائية.





وأشار :"تطور الحالة الصحية في مصر هي التي ستحدد هل سنكمل على هذه الإجراءات أم سنقوم بتشديدها".





وواصل :"ما تم تطبيقه في أوروبا يمكن أن يطبق في مصر رغم أنها تكلف الكثير من الأموال".





وأوضح :"جزء من هذه الاشتراطات نتيجة تعليكات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية".





وزاد :"وضعنا إجراءات لا بد من اتباعها قبل بداية التدريبات، نحن في موقف ولا بد أن نتعايش وفي نفس الوقت هذا تحد كبير وإن شاء الله نحقق النجاح".





وأردف :"هناك فريق طبي لكل نادي وهو مدرب جيدًا لمتابعته أثناء التدريبات والمباريات، وهو سيتولى الملف الطبي، فهدفنا هو النجاح في إقامة المباريات وإنهاء بطولة الدوري".



