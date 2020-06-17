وزيرة التضامن تكشف حقيقة إعادة فتح الحضانات

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة لم تخذ أي قرارات حتى الآن بشأن فتح الحضانات، معقبة: "حتى تاريخه مش هتفتح خالص الحضانات.. هناخد قرارا مستقبليًا.. نحن لا نعلم ما سيحدث الأسبوع المقبل، والعالم كذلك ونحن نحرص على صحة الأطفال".





وأضافت وزيرة التضامن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، أن بعض الحضانات العلاجية الخاصة بالتخاطب أو غيرها تعمل الآن كون عددها محدود جدًا بالإضافة إلى أنها تعمل على علاج الأطفال ولا يمكن إيقافها حفاظًا على الأطفال.





ومن حيث حالات الإصابة بكورونا بإحدى دور الرعاية، والتى بلغت 14 حالة، قالت وزير التضامن، إن هناك ثلاث أو أربع حالات تماثلت تمامًا للشفاء وهناك حالات كثيرة تتعافى الآن بشكل سريع، معقبة:"لم ستجل الإصابات حالات وفاة حتى الآن".





وضع وباء كورونا في مصر

وفي سياق منفصل أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فتح العيادات الخارجية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك في إطار حرص الوزارة على حياة المواطنين، وتقديم أفضل خدمة طبية بجميع المرضى.





جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقدته وزيرة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، لعرض تطورات الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمصر.





وأوضحت الوزيرة أن أصحاب الأمراض المزمنة (ضغط، قلب، سكر)، وأصحاب الأمراض الصدرية، والسيدات الحوامل، هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن المحافظات الأعلى في نسب الإصابة بفيروس كورونا المستجد هي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم)، أما المحافظات الأقل في نسب الإصابة هي (مرسى مطروح، شمال سبناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، البحر الأحمر).





وأضافت الوزيرة أن مصر تحتل المرتبة الأقل بين دول العالم بالنسبة لعدد الوفيات، مشيرة إلى نسب الوفاة الأعلى لمصر كانت لمرضى الأورام، والجهاز الهضمي، والقلب، والكبد، والكلى)، مشيرة إلى أن نسب الإصابات في مصر بفيرس كورونا المستجد في الرجال أعلى من السيدات لتصل إلى 55% من الرجال مقارنة بـ 45% من السيدات، لافتة إلى أن 80% من الإصابات تتراوح أعمارهم بين 30 لـ60 عامًا، و20% من الإصابات في الفئة العمرية الأكثر من 60 سنة، وبذلك تصبح الفئة العمرية التي تتراوح أعمارهم من 20 إلى 60 سنة هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتبلغ نسبة الوفيات 60% من المواطنين فوق سن الـ 60 سنة، ونسبة الإصابات في الفئة العمرية الأكثر من 70 سنة 7% فقط.





عدد الإصابات الجديدة