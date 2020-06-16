في عيد ميلاده.. تعرف على الفيلم الذي يود أحمد يحيى حذفه من قائمة إخراجه

Advertisements

يحتفل اليوم المخرج أحمد يحيى، الذي قدم مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، في دور الشقيق في فيلم "حكاية حب".



أصبح مخرجًا كبيرًا، قدم مجموعة رائعة من الأفلام منها "العذاب امرأة"، و"لا تبكي يا حبيب العمر" و"حتى لا يطير الدخان" و"كراكون فى الشارع"، و"ليلة بكى فيها القمر" وغيرها من الأفلام الراسخة فى الأذهان.



هناك فيلمًا بالتحديد لا يحب مشاهدته ويسقطه دومًا من حساباته وهو فيلم "وداعًا للعذاب"، لأنه قام باخراجه مضطرًا، حينما تعرض منتجه لأزمة كبيرة وكان بحاجه لمن ينقذه.



طلب منه اخراج فيلمًا للفنانة نجلاء فتحي، في فترة قصيرة، حتى لا يتعرض بيته للخراب وفي هذا الوقت كانت هناك موضة لاعادة تصوير الافلام القديمة فاختار فيلم "أيامنا الحلوة" لفاتن حمامة، وقدم الفيلم الذى حقق فشلًا ذريعًا، وانصرف عن مشاهدته الجمهور وندم على خوض التجربة بشدة.

