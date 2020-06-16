في عيد ميلاده.. تعرف على الفيلم الذي يود أحمد يحيى حذفه من قائمة إخراجه

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:42 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
يحتفل اليوم المخرج أحمد يحيى، الذي قدم مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، في دور الشقيق في فيلم "حكاية حب".

أصبح مخرجًا كبيرًا، قدم مجموعة رائعة من الأفلام منها "العذاب امرأة"، و"لا تبكي يا حبيب العمر" و"حتى لا يطير الدخان" و"كراكون فى الشارع"، و"ليلة بكى فيها القمر" وغيرها من الأفلام الراسخة فى الأذهان.

هناك فيلمًا بالتحديد لا يحب مشاهدته ويسقطه دومًا من حساباته وهو فيلم "وداعًا للعذاب"، لأنه قام باخراجه مضطرًا، حينما تعرض منتجه لأزمة كبيرة وكان بحاجه لمن ينقذه.

طلب منه اخراج فيلمًا للفنانة نجلاء فتحي، في فترة قصيرة، حتى لا يتعرض بيته للخراب وفي هذا الوقت كانت هناك موضة لاعادة تصوير الافلام القديمة فاختار فيلم "أيامنا الحلوة" لفاتن حمامة، وقدم الفيلم الذى حقق فشلًا ذريعًا، وانصرف عن مشاهدته الجمهور وندم على خوض التجربة بشدة.

أخبار تهمك

لجنة مكافحة كورونا: مصر فيها سلالتان للفيروس (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| بيان مهم من "هيئة الدواء" بشأن عقار "ديكساميثازون" المعالج لكورونا

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ يوم

مفاجأة بشأن موقف الزمالك من استكمال الدوري

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 94 وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على بيان مجلس الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إنذار على يد محضر من آل الشيخ إلى محمود الخطيب لاسترداد 228 مليون جنيه

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

منذ حوالي 11 ساعة

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| اكتشاف علاج لفيروس كورونا.. رخيص الثمن وموجود في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة كبرى بشأن الراحلين عن الزمالك

منذ ساعتين و 28 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:55 م

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

08:15 م

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

06:15 م

عاجل| الصحة: تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 94 وفاة

08:57 م

عاجل - إنذار على يد محضر من آل الشيخ إلى محمود الخطيب لاسترداد 228 مليون جنيه

04:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟