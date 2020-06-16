صراع ألماني إنجليزي على نجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تطورات جديدة بالنسبة لمستقبل المغربي أشرف حكيمي نجم ريال مدريد الإسباني المعار إلى بروسيا دورتموند الألماني حتى نهاية الموسم الحالي.





وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن حكيمي يعتبر أولوية بالنسبة إلى بايرن ميونخ والذي على استعداد لإنفاق مبالغ كبيرة على كل من الصفقة بالإضافة إلى راتب النجم المغربي.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن حكيمي يرحب بالانتقال إلى النادي البافاري لسببين، أولهما : أن راتبه سيبلغ حوالي 6 إلى 7 مليون يورو. والسبب الثاني هو أن انضمامه إلى بايرن ميونخ سيسمح له بالاستمرار في الدوري الذي تكيف فيه بنجاح وتألق فيه بشكل كبير مع بروسيا دورتموند.





ونقلت الصحيفة الإسبانية عن تقارير بريطانية أكدت فيها أن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي طلب من إدارة المان سيتي التعاقد مع النجم المغربي.



