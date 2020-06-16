"الفجر الفني" ينشر صور نادرة لأحمد زكي أبرزهم مع الرئيس الراحل حسني مبارك

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:34 م
أحمد زكي
أحمد زكي
يارا أحمد


حصل "الفجر الفني" علي عدد من الصور النادرة للنجم الراحل احمد زكي، وينشغل حاليا الجمهور به بسبب المسلسل المتوقع ظهوره رمضان المقبل الذي يجسد حياته.

واعتبره الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، ثروة قومية وكان يهتم به وهاتفه شخصيا فترة مرضه.

ويحتفظ الراحل احمد زكي بصوره في عدد كبير من المراحل العمرية بالإضافة لصوره في كواليس أفلامه أبرزهم 'ثلاثة في مهمة رسمية ' و'النمر الاسود'.

وهناك صورة تجمعه بصلاح جاهين، وآخري يحتفظ بها مع الرئيس الراحل محمد حسني مبارك بعد تكريمه بدرع مجلس الدولة ويحتفظ بالصورة مع امضاء من الرئيس.

وكان للرئيس الراحل محمد حسني مبارك، معزة خاصة للنجم احمد زكي حيث دار بينهم مكالمة هاتفية أثناء مرضه قائلا: "إزيك يا أحمد.. إنت عامل ايه.. إنت لازم تسافر باريس بكره".

فرد أحمد زكي: "يا ريس مفيش حاجة، دا شوية برد بس"، فرد مبارك: "اسمع الكلام يا أحمد، إنت ثروة قومية لابد من الحفاظ عليها، اقفل يا أحمد هخليهم يكلموك"، وبالفعل هاتفه وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، وصفوت الشريف، ووزير الصحة حينذاك ولكنه رفض السفر.

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