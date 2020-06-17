مفكر: معركة ليبيا "حرب وجود"

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:10 ص
طارق حجي
طارق حجي
كـسـاب أحـمـد
قال طارق حجي المفكر المصري، إن تونس واقعة في مأساة كبيرة، فهي ما بين الدولة المدنية ونيران الدولة الإخوانية، مضيفًا أن دولة الحبيب بورقيبة، كانت الدولة الأكثر مدنية في المنطقة بأكملها، ولكن تعرضت لانتكاسات كبيرة جدًا بسبب الإخوان، والصراع محتدم بين تونس المدنية وبين انصار الإخوان وعلى رأسهم راشد الغنوشي ومعركتهم ستطول.

وأضاف "حجي" خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبوبكر، على فضائية "ON"، إن المغرب موقفها بالنسبة لليبيا "صامت"، أما الجزائر سيكون لها دور، وربما لن يكون موافقًا للدور المصري وخاصة بعد تعليق الرئيس الجزائري الأخير، مضيفًا: "الجزائر تريد أن تكون في المركب المصري بشأن ليبيا، نحن في حرب وجود مع تنظيم الإخوان وما يحدث في ليبيا مجرد معركة من معارك هذه الحرب".

وذكر الكاتب والمفكر، أن الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية تؤيد حكومة الوفاق ولكن ترامب موقفه مغاير لذلك، وأجهزة المخابرات هناك لازال تراهن لحكم الإخوان للدول العربية، مضيفًا: "أجهزة مخابرات دولية وراء حكومة الوفاق".

هذا، ويسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من تدخله السافر قي ليبيا، إلى السيطرة على ثروات النفط والغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، من خلال صفقة الحدود البحرية، التي وقعها مع ميليشيات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

وتقوم تركيا بعمليات تنقيب على الشواطئ قبالة قبرص، ما دفع الاتحاد الأوروبي نفسه إلى التهديد بفرض العقوبات على تركيا.

وكانت آمال تركيا قد تبخّرت بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكنهما يحتفظان بالاتحاد الجمركي بينهما، ولا يزال الاتحاد الأوروبي حتى الآن، السوق الأهم لتركيا.

وفي الآونة الأخيرة، ارتفعت أصوات مأجورة في الداخل التركي، ومثلها في اليمن، تطالب بتدخل عثماني في اليمن، مماثلا للتدخل في ليبيا، والذي أدخل هذا البلد العربي في أتون حرب يصهب التكهن بنهايتها.

ويقود جناح كبير في حزب الإصلاح (إخوان اليمن) مثل هذه الحملات المطالبة بهذا النوع من التدخل، عبر ناشطين ومواقع وقنوات.

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ليبيا تركيا بوابة الفجر الفجر السيطرة على النفط والغاز أردوغان

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