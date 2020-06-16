البورصة الأمريكية تواصل الصعود بنهاية التعاملات

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:41 م
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية

حافظت البورصة الأمريكية على الاتجاه الصاعد بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، ليربح مؤشر "داو جونز" أكثر من 500 نقطة، عقب إعلان القفزة التاريخية لمبيعات التجزئة في الولايات المتحدة وبالتزامن مع نتائج تجارب إيجابية للقاح الفيروس العالمي.

وكشفت بيانات حكومية ارتفاع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بوتيرة تاريخية خلال مايو/آيار الماضي، حيث وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البيانات بأنها قفزة تاريخية قوية، وقال "إن هذا يوم كبير لسوق الأسهم والوظائف"



وكشفت بيانات أخرى عن تعافي الإنتاج الصناعي الأمريكي من أكبر انخفاض شهري في 101 عام، كما زادت ثقة بناة المنازل في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين.

وفقدت الأسهم أعلى مستوياتها خلال الجلسة بعد أن ذكر رئيس الفيدرالي جيروم باول أن البنك المركزي سيعدل شراء سندات الشركات بناءً على ظروف السوق.

فيما حذر رئيس الفيدرالي الأمريكي من عدم اليقين بشأن تعافي اقتصاد الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، أفادت تقارير أن "ديكساميثازون" وهو علاج متاح على نطاق واسع يمكن أن يساعد مرضى فيروس كورنا المصابين، حيث قلل العلاج من وفيات "كوفيد-19" المرضى في المستشفيات بنسبة تصل إلى الثلث.

كما أفاد تقرير عن وكالة "بلومبرج" أن ترامب يعمل على خطة للبنية التحتية بقيمة تيريليون دولار تقريباً، لتكون الدفعة الأولى لمشاريع البنية التحتية التقليدية مثل الطرق والجسور.

وعند الختام، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 2 بالمائة إلى 26289.9 نقطة، وهو ما يعادل 526.8 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.9 بالمائة إلى مستوى 3124.7 نقطة، وصعد "ناسداك"بنحو 1.7 بالمائة ليصل إلى 9895.8 نقطة.

وبحلول الساعة 8:15 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.3 بالمائة ليصل إلى 97.035.

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