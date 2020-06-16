في عيد ميلاده.. تعرف على سبب ابتعاد أحمد يحيى عن الدراما التليفزيونية

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يحتفل اليوم المخرج أحمد يحيى، بعيد ميلاده الذي لفت الأنظار بتقديم دور الشقيق الأصغر للفنان عبدالحليم حافظ بفيلم "حكاية حب".



ابتعد أحمد يحيى، عن الدراما التليفزيونية بسبب سيطرة الاعلان على العمل الدرامي، واتاحة سلطة القرار فى يد النجم او النجمة الذى يريده المعلن.



وقال أحمد يحيى، في تصريحات صحفية "رأيت ان الجلوس فى البيت افضل مائة مرة من أن يأت اليوم وارى فيه نجمًا يجلس أمامي يضع لي شروطه وطلباته، فأنا رجل يعتز باسمه وتاريخه، وعلى مدار مشوارى الفنى".



وتابع: "تعاونت فيه مع كبار النجوم امثال محمود ياسين، وعادل امام، ونجلاء فتحي، والملك فريد شوقي، الذي برغم تاريخه ونجوميته كان لا ينادينى الا بالاستاذ وحينما يريد اقتراح شيء في العمل يعرضه علي ولو رفضت يذعن على الفور".



وأضاف: " عملت مع الفنانة نيللى وارادت ان تقول جملة بطريقة ما مختلفة عما اريده، ورفضت تمامًا واستجابت فورًا دون أى جدال، والقصص فى هذا الأمر كثيرة وكنت حينها شابًا لا يتعدى عمره 28 عامًا".

