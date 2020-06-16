قفزة في أسعار النفط بالختام و"برنت" يتجاوز الـ 40 دولار

قفزت أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، ليتجاوز سعر خام برنت 40 دولار بدعم من رفع وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب على الخام العام الجاري.





وأعلنت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الصادر اليوم أن الطلب على الذهب الأسود قد يتراجع بوتيرة تاريخية خلال العام الجاري، قبل أن يشهد تعافياً قياسياً في عام 2021.





وحذرت الوكالة من أن انخفاضات قطاع الطيران بسبب تأثيرات كورونا تعني أن العالم لن يعود إلى مستويات الطلب على الخام قبل الوباء قبل عام 2022.





وكان الهبوط يسيطر على أسعار النفط في وقت مبكر من التعاملات بسبب تهديدات الطلب على الوقود جراء ظهور موجة أخرى من الوباء الذي أصاب أكثر من 8 ملايين شخص حول العالم.





وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بالأمس، إن إنتاج النفط الصخري في سبعة حقول رئيسية داخل الولايات المتحدة من المرجح أن تنخفض ​​إلى أدنى مستوى في عامين عند 7.63 مليون برميل يومياً بحلول يوليو القادم.





ويترقب المستثمرون البيانات الأولية لمخزونات النفط في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم قبل أن تعلن إدارة معلومات الطاقة عن الأرقام الرسمية غداً الأربعاء.





وعند التسوية، زاد سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يوليو بنسبة 3.4 بالمائة مسجلاً 38.38 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 36.38 دولار للبرميل خلال الجلسة.





وبحلول الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس بنحو 2.5 بالمائة إلى مستوى 40.70 دولار للبرميل بعد أن كان مرتفعاً عند 41.65 دولار ومنخفضاً عند 39.94 دولار خلال التعاملات.