التنفيذ يبدأ من يوليو.. "التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين (فيديو)

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لشئون تكنولوجيا المعلومات، إنه تم تفعيل خدمات بدل فاقد وتالف لبطاقات التموين عبر موقع دعم مصر، لافتًا إلى أن هذه الخدمة متواجدة قبل فيروس كورونا.





وأضاف "مدكور"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه استفاد من هذه الخدمة 30 ألف مواطن خلال الفترة الماضية، موضحًا أنه للاستفادة من خدمات موقع دعم مصر يجب تسجيل رقم الهاتف على الموقع.





وأكد مستشار وزير التموين لشئون تكنولوجيا المعلومات، أن كل خدمات البطاقات ستتحول لإلكترونية، والاستلام فقط من المكاتب التموينية، معلنًا عن إطلاق خطة إصدار بطاقات تموينية جديدة عبر موقع دعم مصر بداية من يوليو المقبل.





طرح 40 مليون كمامة على البطاقات التموينية

لم تغفل الحكومة المصرية، عن دورها في توفير أدوات الحماية الشخصية للمواطنين، للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد، لذا قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح 40 مليون كمامة قماش واقية للمواطنين في كل المحافظات على البطاقات التموينية بحد أقصى 2 كمامة شهريا لكل بطاقة.





وسيتم توريد 12 مليون كمامة كمرحلة أولى قبل شهر يوليو 2020 و28 مليون كمامة الباقية على دفعات خلال شهري يوليو وأغسطس.





تصنيع 8 ملايين كمامة شهريًا

لم تكن خطوة وزارة التموين لتوفير الكمامات، أول تحرك من الحكومة، بل سابقا اتفقت على تصنيع 8 ملايين كمامة كمرحلة أولى، والاستعداد لتوريد أقمشة تكفي لتصنيع نحو 10 ملايين كمامة شهريا، ترتفع لتصل إلى 15 مليون كمامة شهريا من خلال ما لا يقل عن 100 مصنع، موضحة أنه من المستهدف الوصول إلى إنتاج 30 مليون كمامة بالتنسيق مع مصانع العامرية وكفر الشيخ والمحلة الكبرى.





وتقوم الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة الصناعة، بحملات دورية للتفتيش على المصانع المنتجة للكمامة القماشية للتأكد من إلتزامها بتطبيق الاشتراطات ومعايير الجودة التي اعتمدتها الوزارة؛ لتوفير أعلى معدلات الحماية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.





الأوقاف تنتج كمامات

كما أعلنت وزارة الأوقاف، عن بدء المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، في إنتاج الكمامات القطنية القابلة للغسل وإعادة الاستخدام للشخص نفسه، وتسليم أول دفعة من إنتاجها لوزارة الأوقاف لتشرع بعد ذلك في التوسع في إنتاج هذه الكمامات.



