التنفيذ يبدأ من يوليو.. "التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين (فيديو)

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 12:30 ص
وزارة التموين
وزارة التموين
أمنية فوزي
قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لشئون تكنولوجيا المعلومات، إنه تم تفعيل خدمات بدل فاقد وتالف لبطاقات التموين عبر موقع دعم مصر، لافتًا إلى أن هذه الخدمة متواجدة قبل فيروس كورونا.

وأضاف "مدكور"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه استفاد من هذه الخدمة 30 ألف مواطن خلال الفترة الماضية، موضحًا أنه للاستفادة من خدمات موقع دعم مصر يجب تسجيل رقم الهاتف على الموقع.

وأكد مستشار وزير التموين لشئون تكنولوجيا المعلومات، أن كل خدمات البطاقات ستتحول لإلكترونية، والاستلام فقط من المكاتب التموينية، معلنًا عن إطلاق خطة إصدار بطاقات تموينية جديدة عبر موقع دعم مصر بداية من يوليو المقبل.

طرح 40 مليون كمامة على البطاقات التموينية 
لم تغفل الحكومة المصرية، عن دورها في توفير أدوات الحماية الشخصية للمواطنين، للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد، لذا قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح 40 مليون كمامة قماش واقية للمواطنين في كل المحافظات على البطاقات التموينية بحد أقصى 2 كمامة شهريا لكل بطاقة.

وسيتم توريد 12 مليون كمامة كمرحلة أولى قبل شهر يوليو 2020 و28 مليون كمامة الباقية على دفعات خلال شهري يوليو وأغسطس.

تصنيع 8 ملايين كمامة شهريًا
لم تكن خطوة وزارة التموين لتوفير الكمامات، أول تحرك من الحكومة، بل سابقا اتفقت على تصنيع 8 ملايين كمامة كمرحلة أولى، والاستعداد لتوريد أقمشة تكفي لتصنيع نحو 10 ملايين كمامة شهريا، ترتفع لتصل إلى 15 مليون كمامة شهريا من خلال ما لا يقل عن 100 مصنع، موضحة أنه من المستهدف الوصول إلى إنتاج 30 مليون كمامة بالتنسيق مع مصانع العامرية وكفر الشيخ والمحلة الكبرى.

وتقوم الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة الصناعة، بحملات دورية للتفتيش على المصانع المنتجة للكمامة القماشية للتأكد من إلتزامها بتطبيق الاشتراطات ومعايير الجودة التي اعتمدتها الوزارة؛ لتوفير أعلى معدلات الحماية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.

الأوقاف تنتج كمامات
كما أعلنت وزارة الأوقاف، عن بدء المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، في إنتاج الكمامات القطنية القابلة للغسل وإعادة الاستخدام للشخص نفسه، وتسليم أول دفعة من إنتاجها لوزارة الأوقاف لتشرع بعد ذلك في التوسع في إنتاج هذه الكمامات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

توفير الكمامات بوابة الفجر بطاقات التموين الفجر التموين البطاقات

أخبار تهمك

بقوة 5.2.. زلزال يضرب 5 مدن مصرية (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الجيش التركي يعلن إطلاق عملية عسكرية شمالي العراق

منذ 19 دقيقة

عاجل - إنذار على يد محضر من آل الشيخ إلى محمود الخطيب لاسترداد 228 مليون جنيه

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| اكتشاف علاج لفيروس كورونا.. رخيص الثمن وموجود في مصر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ حوالي 8 ساعات

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على بيان مجلس الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 94 وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى بشأن الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

وزيرة التضامن تعلن موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 11 ساعة

لجنة مكافحة كورونا: مصر فيها سلالتان للفيروس (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

"التموين" تحذف 9 ملايين و600 ألف مواطن وهمي

بيان عاجل من الصناعة بشأن توفير الكمامات للمواطنين

نيفين جامع: نستهدف إنتاج 30 مليون كمامة شهريًا (فيديو)

رئيس الوزراء يستعرض الاشتراطات الفنية لتصنيع الكمامات القماش

تصنيع 8 ملايين شهريا.. تحركات الدولة لتوفير الكمامة القماش للمواطنين

التموين: 10 ملايين بطاقة يمكنها دخول "دعم مصر" للحصول على الخدمات (فيديو)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:15 م

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

04:55 م

عاجل.. الجيش التركي يعلن إطلاق عملية عسكرية شمالي العراق

12:43 ص

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

06:15 م

عاجل| الصحة: تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 94 وفاة

08:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟