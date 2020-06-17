أحمد موسى يحرج الأمين المساعد لجامعة الدول العربية على الهواء

رفض السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الحديث عن إمكانية استخدام اتفاقية الدفاع العربي المشترك ضد تركيا بعد تدخلها في الشأن الليبي، مشيرا إلى أن ما يحدث في ليبيا مسئوليته تقع على عاتق الأطراف الليبي.





وقال "زكي"، موجها حديثه للإعلامي أحمد موسى خلال استضافته في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء: "بلاش تجرني للمربع ده أنت عندك قدرة كإعلامي تتكلم في حاجات أنا مقدرش أجاريك فيها لكن ممكن نتكلم بعد الهواء زي ما أنت عايز.. لكن أمام المشاهدين أنا عندي محددات.. وأنت فاهم كده.. كفاية اللي حصل الأسبوع اللي فات.. الجماعة بيقعدوا يشاهدوك وأنت برنامجك متشاف.. وعارف أن في ناس بتستنى الكلام اللي بيطلع من البرنامج".





وأضاف أن اتفاقية الدفاع العربي المشترك أبرمت منذ 70 عاما وتفترض افتراضية سهلة أن دولة عربية تعرضت لاعتداء خارجي فيتم مساعدتها ولكن من الصعب تحقيقها، خاصة عام 1990 عند غزو دولة عربية "العراق" إلى دولة عربية أخرى "الكويت"؛ وهذا الوضع غير موجود في الميثاق.





وأكد رفضه وإدانته للتدخل التركي في ليبيا، مشيرا إلى أن الإخوان حاولوا اجتزاء حديثه مع الإعلامي نشأت الديهي حول التدخل التركي محاولين إعطائه الصبغة الشرعية وأن الجامعة موافقة على ذلك وهو أمر غير مقبول تمامًا، معقبا: "استأت جدا من الكلام ده.. وكدبته خلال لقاء مع قناة العربية.. وأوضحت لرئيس مجلس النواب الحقيقة.. وأنا بخبراتي مش ممكن أقول كده لكن بيحصل في عالم الإعلام أنه يجتزأ من الكلام".





وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن السلوك التركي أصبح ينقل ويقتبس من السلوك الإيراني في المنطقة العربية؛ وهو أمر مؤسف، متابعًا: "معدش عندنا إيران واحدة في المنطقة لكن أصبح هناك اثنين وهما تركيا وإيران يدخلوا على الأطراف الضعيفة والمجتمعات المتنازعة للحصول على ثرواتهم من خلال تمويل ميليشيات ويحولون مجتمعاتهم إلى جحيم ويجعلون النزاع مستمرًا"، مشيرا إلى أن مسئولية ما يحدث تقع على الدول الأعضاء في الجامعة لتغيير ما يحدث.





يذكر أن السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية أكد رفض الجامعة وإدانتها للتدخل التركي في ليبيا واستجلاب المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى البلاد، مشيرا إلى أن الإخوان حاولوا اجتزاء حديثي حول التدخل التركي





وقال السفير حسام زكي - في تعليق له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الاثنين - إن موقف الجامعة العربية ثابت وواضح ولم يتغير من التدخلات التركية في الدول العربية سواء في ليبيا أو سوريا أو العراق.. وهناك قرار وزاري في هذا الموضوع يرفض ويدين تلك التدخلات.. لافتا إلى أن الرفض في حالة ليبيا يشمل أيضا استقدام الإرهابيين والمقاتلين الأجانب.





وأضاف: "إنني كما سبق وأوضحت أن هناك طرفًا ذا مصلحة - الإخوان وداعموهم ومن يسايرهم- اجتزأ التصريحات التي قلتها عن ليبيا في حديث مع إعلامي مصري الثلاثاء الماضي وأخرجها عن سياقها.. وبالتالي تم تحريف معناها بالكامل".



