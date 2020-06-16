شقيقة أحمد زكي توجه رسالة لمحمد رمضان بعد خبر تجسيده شخصية الإمبراطور

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وجهت منى زكي شقيقة الفنان أحمد زكي رسالة للفنان محمد رمضان بعد خبر تجسيده لدور شقيها أحمد زكي.



وقالت من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في خلقة خاصة من برنامج "التاسعة" أن الفنان محمد رمضان محترم وفنان كويس وبيحب أحمد زكي وعائلته.



وأضافت معبرة عن عدم استيائها من تجسيد محمد رمضان لشخصية أحمد زكي ولكن لا تريد أن يسيئو له من خلال هذا المسلسل ولا يقومو بأي أخطاء تمس الراحل أحمد زكي.