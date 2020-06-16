محافظ أسوان يعتمد حركة محليات بالوحدات المحلية والديوان العام

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:07 م
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
فتح الله رضوان
أعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اليوم حركة تنقلات داخلية لبعض إدارات الديوان العام ورؤساء ونواب الوحدات المحلية.

تضمنت الحركة نقل كمال حلمى عثمان رئيس الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمدينة البصيلية، بجانب نقل على أحمد على رئيس الوحدة المحلية لمدينة السباعية للعمل رئيسًا لمدينة أبو سمبل السياحية وأيضًا نقل سيد عبد الوهاب مدنى نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان رئيسًا لمدينة السباعية، بالإضافة إلى نقل يحيى مصطفى محمد نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، مع تعيين أحمد عبد الوهاب محمود مساعد لرئيس مدينة إدفو بدلًا من رئيس مركز ومدينة كوم أمبو.

كما اعتمد أشرف عطية حركة تنقلات داخلية بمبنى ديوان عام المحافظة والتى شملت تعيين العميد ممدوح أبو بكر أبو الحمد مديرًا لشئون مكتب محافظ أسوان ونقل المهندس عبد الرازق محمود مدير مكتب المحافظ للعمل مديرًا لإدارة المشاتى والسياحة بالمحافظة، بجانب تعيين ناجح مصطفى على مدير المكتب الفنى بالمحافظة للعمل مديرًا لإدارة تنمية القرية وتعيين أسماء سيف الدين برجاس مدير مكتب نائب المحافظ مديرًا للمكتب الفنى، علاوة على تعيين أحمد سليمان عبده مديرًا لمكتب السكرتارية الإدارية الخاصة بمكتب المحافظ.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، تسجيل 1567إصابة، و94 وفاة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 47856 إصابة، و1766 وفاة، كما أشارت إلى خروج 401 من المتعافيين من الفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12730، بينما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) 14144 حالة، من ضمنهم الـ 12730 متعافيًا.

من جانبه أوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه سيتم العمل بالعيادات الخارجية، والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة لمتابعة الحالة الصحية لجميع المرضى أصحاب الأمراض المزمنة من المنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي وغير المنتفعين من هذه القرارت، وصرف الأدوية لهم بدءًا من الأسبوع المقبل، بالمحافظات الأكثر إصابة بالفيروس، يتبعها بقية المحافظات، مشيرًا إلى أنه سيتم عزل هذه العيادات بكافة خدماتها عن بقية الأقسام الأخرى بالمستشفيات ومن خلال ممرات آمنة مخصصة للدخول والخروج، لمنع الاختلاط بين المرضى المصابين بفيروس كورونا والمرضى غير المصابين بالفيروس، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.

وتابع أنه سيتم متابعة أصحاب الأمراض المزمنة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية من خلال استشاريين للأمراض المزمنة، بالإضافة إلى إطلاق قوافل طبية بالقرى والأحياء، مشيرًا إلى إتاحة اللجان الثلاثية بالقوافل الطبية لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإصدار قرار صرف العلاج على نفقة الدولة، وتجديد القرارت السابقة تلقائيًا طبقًا للحالة المرضية، مع وضع صيدلية بكل قافلة لصرف الأدوية فورًا.

وتابع أنه سيتم إرسال رسائل نصية على الهواتف المحمولة لأصحاب الأمراض المزمنة المسجلين بقواعد بيانات حملة "100 مليون صحة"، لحثهم على أهمية التوجه فورًا لأقرب مستشفى أو وحدة صحية لمتابعة حالتهم الصحية، والاطمئنان عليهم.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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