شركة نقل ذكي تستعد لتسريح 5 % من الموظفين
الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:06 م
أعلن تشركة "جراب" الآسيوية لخدمات النقل الذكي حوالي 360 موظفاً أو ما يوازي نحو 5 بالمائة من القوى العاملة.
ونقلت وكالة رويترز عن مذكرة الرئيس التنفيذي "أنتوني تان"، اليوم الثلاثاء، أن للشركة المدعومة من سوفت بنك أبلغت موظفيها قرار تسريح حوالي 360 موظفاً أو ما يوازي نحو 5 بالمائة من القوى العاملة.
وقال "تان" إن الشركة العاملة في قطاع توصيل الركاب والمدفوعات لم تواجه مشكلات في رأسمالها، وأنها ستقوم بوقف المشاريع غير الأساسية ودمج الأعمال للتركيز على عمليات التوصيل والشحن المحلي.
وكانت صناعة توصيل الركاب قد تعرضت لأضرار واسعة بسبب تفشي وباء كورونا، حيث قامت شركات مثل أوبر وليفت في الولايات المتحدة بتقليل الوظائف والتكاليف.
وفي بيان موجه للعاملين بالشركة، قال تان إنه مع وباء كورونا الذي يتسبب في ركود في سنغافورة وأنحاء جنوب شرق آسيا، فإن الشركة تواجه "فترة تعافي طويلة".
وجاء تحذير تان بعد يوم واحد من إعلان هيئة النقد في سنغافورة أن اقتصاد الدولة المدينة الذي يعتمد على التجارة والسفر قد ينكمش بنسبة 8ر5% في عام 2020.
وفي توضيح آخر لـ "الغموض" الاقتصادي الناجم عن الوباء، قال وزير النقل خاو بون وان اليوم الثلاثاء إن بناء مبنى ركاب خامس في مطار شانجي، وهو أحد أكثر نقاط العبور ازدحاما في العالم، سوف يتوقف لمدة عامين.
وفرضت السلطات في العديد من البلدان الثمانية التي تعمل فيها جراب - مثل ماليزيا والفلبين - إغلاقا مطولا للحد من تفشي فيروس كورونا.
وقالت جراب إن انخفاض الطلب على سيارات الأجرة يفوق الزيادة في الطلب على توصيل الأغذية التي حفزتها تدابير الإغلاق أيضا.