شركة نقل ذكي تستعد لتسريح 5 % من الموظفين

أعلن تشركة "جراب" الآسيوية لخدمات النقل الذكي حوالي 360 موظفاً أو ما يوازي نحو 5 بالمائة من القوى العاملة.





ونقلت وكالة رويترز عن مذكرة الرئيس التنفيذي "أنتوني تان"، اليوم الثلاثاء، أن للشركة المدعومة من سوفت بنك أبلغت موظفيها قرار تسريح حوالي 360 موظفاً أو ما يوازي نحو 5 بالمائة من القوى العاملة.





وقال "تان" إن الشركة العاملة في قطاع توصيل الركاب والمدفوعات لم تواجه مشكلات في رأسمالها، وأنها ستقوم بوقف المشاريع غير الأساسية ودمج الأعمال للتركيز على عمليات التوصيل والشحن المحلي.





وكانت صناعة توصيل الركاب قد تعرضت لأضرار واسعة بسبب تفشي وباء كورونا، حيث قامت شركات مثل أوبر وليفت في الولايات المتحدة بتقليل الوظائف والتكاليف.



