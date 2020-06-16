عاجل.. وفاة المذيعة نهى العلمي

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:11 م
نهى العلمي
نهى العلمي
مي مرسي
توفت منذ قليل المذيعة نهى العلمي مذيعة صوت العرب.

وتقرر إقامة جنازة بدون عزاءوذلك بسبب ظروف كورونا المستجد وقالت أمل مسعود نائب رئيس الٱذاعة المصرية أنه سيتم إذاعة أهم برامجها حيث أنها كانت من رواد إذاعة صوت العرب.

وكانت الراحلة نهى العلمي قد شاركت في تقديم برنامجين وهما " اللقاء المفتوح" و"سهرة الأحد".

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