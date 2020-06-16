مفاجأة بشأن موقف الزمالك من استكمال الدوري

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:01 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
حسام مجدي

أعلن وزير أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء رسميا إمكانية عودة فرق الدوري لخوض التدريبات الجماعية بداية من يوم ٢٠ يونيو الجاري.

واجتمع اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني اليةم الثلاثاء مع 6 أندية وهي النادي الأهلى والذي مثله فى الإجتماع رئيسه محمود الخطيب والاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي ومصر المقاصة ممثل فى بكري سليم وإنبي ووادى دجلة وطلائع الجيش. 

وقال بكري سليم المدير التنفيذي لمصر المقاصة فى تصريحات صحفية عقب الإجتماع، أن الأندية تحفظت على عودة الدوري يوم 25 يوليو وأن هناك مقترح ببداية دوري جديد من أول أغسطس والإكتفاء بما قدم حتي الأن من بطولة الدوري . 

وأكد بكري سليم أن الأندية إقترحت منح الأهلي لقب بطولة الدوري المصري هذا الموسم.

وأكد نادي الزمالك على رفضه التام على فكرة استكمال بطولة الدوري المصري الممتاز في ظل الأجواء الحالية وانتشار فيروس كورونا.

وطالب مسئولو القلعة البيضاء الاتحاد المصري بإلغاء بطولة الدوري المصري هذا الموسم و الانتظار حتى تستقر الأمور بشأن إنتشار فيروس كورونا.

كما اقترح نادي الزمالك فكرة لعب بطولة كأس مصر هذا الموسم بشكل طبيعي بدلا من الدوري كتجربة فقط نظرا لقلة عدد مباريات البطولة عن مسابقة الدوري.

 

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