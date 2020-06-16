ترتيب الدوري الألماني بعد تتويج بايرن ميونيخ باللقب

نجح فريق بايرن ميونخ في التتويج بلقب الدوري الألماني رسميا، بعدما تغلب على فريق فيردر بريمن بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الـ32 للدوري الألماني.

وتوج البايرن باللقب بعدما اتسع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه دورتموند لـ10 نقاط، علما بأن دورتموند يتبقى له 3 مباريات في البطولة.





وتأكد هبوط بادربورن إلى دوري الدرجة الثانية بعدما خسر أمام مضيفه يونيون برلين 0-1 بينما عزز بروسيا مونشنغلادباخ أماله في المشاركة بدوري أبطال أوروبا بفوزه على فولفسبورغ 3-0 كما شهدت المرحلة نفسها اليوم فوز فرايبورغ على هيرتا برلين 2-1.





جدول ترتيب الدوري الألماني بعد فوز بايرن ميونخ على فيردر بريمن

1- بايرن ميونخ 76 نقطة

2- بوروسيا دورتموند 66 نقطة

3- لايبزج 62 نقطة

4- باير ليفركوزن 57 نقطة

5- بوروسيا مونشنجلادباخ 56 نقطة

6- فولفسبورج 46 نقطة

7- هوفنهايم 43 نقطة

8- فرايبورج 42 نقطة

9- شالكه 39 نقطة

10- اينتراخت فرانكفورت 38 نقطة

11- هيرتا برلين 38 نقطة

12- كولن 35 نقطة

13- أوجسبورج 35 نقطة

14- يونيون برلين 35 نقطة

15- ماينتس 31 نقطة

16- فورتونا دوسيلدورف 28 نقطة

17- فيردير بريمن 28 نقطة

18- بادربورن 20 نقطة