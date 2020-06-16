شاهد.. تصاميم جديدة وجريئة لبي إم دبليو الفئة الرابعة

كشفت شركة بي ام دبليو رسميًا عن تصميم الفئة الرابعة، حيث حصلت الفئة على تصميم جديد وجرئ ، وتأتي هذه التصاميم غير الرسمية لتذهب أبعد من المتوقع.





عند مشاهدة الفئة الرابعة الجديدة كلياً سيكون أول ما يلفت النظر هو حجم الشبك الأمامي الضخم بالنسبة لسيارات بي إم دبليو ذات الشبك الكلوي الشهير، وفي هذه التصاميم التخيلية يصبح الشبك أقل لفتاً للنظر مقارنة بعناصر التصاميم الأخرى.





في التصميم الأول، نشاهد الفئة الأساسية التخيلية من الفئة الرابعة، ورغم أننا لم نعد نجد أي سيارة بصدامات سوداء هذه الأيام حتى بين السيارات ميسورة التكلفة فإن هذه التصاميم ما زالت تستهوي البعض.





في التصميم الثاني تحصل السيارة على صندوق خلفي كما لو كانت بيك أب صغيرة عالية الأداء، وهو أيضاً تصميم غريب يستهوي بعض الأسواق مثل السوق الأسترالي.



