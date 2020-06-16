أسعار الذهب تواصل الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء





ارتفعت أسعار الذهب في نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء لأول مرة في 3 جلسات متتالية، مع تدابير الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان لمكافحة الخسائر التي خلفها وباء كورونا.





واستفاد المعدن النفيس من تدابير التحفيز واسعة النطاق التي أطلقتها البنوك المركزية، حيث يعتبر الذهب على نطاق واسع بمثابة أداة تحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة.





وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي البدء في شراء سندات الشركات في السوق الثانوي، كما أعلن بنك اليابان زيادة تمويل الشركات إلى حوالي 110 تريليونات ين (تريليون دولار) في الاقتصاد عبر عمليات السوق وتسهيلات الإقراض كما أبقى معدل الفائدة الرئيسي دون تغير عند سالب 0.1 بالمائة.





ومن جانيه، حذر رئيس الفيدرالي جيروم باول من عدم اليقين بشأن تعافي الاقتصاد الأمريكي.





وجاءت مكاسب الذهب رغم ارتفاع قوي للدولار والأسهم الأمريكية خلال التعاملات.





وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع قياسي لمبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، كما تعافى الإنتاج الصناعي الأمريكي من أكبر انخفاض شهري في أكثر من 100 عام.





وعلى صعيد آخر، وصلت حالات الإصابة العالمية لفيروس كورونا إلى أكثر من 8 ملايين شخص، مع تصاعد الإصابات الجديدة في أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة والصين، ما أثار مخاوف اندلاع موجة ثانية للوباء





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 0.5 بالمائة أو ما يعادل 9.30 دولار ليسجل 1736.50 دولار للأوقية.





وبحلول الساعة 5:50 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2 بالمائة ليصل إلى 1729.83 دولار للأوقية.





وخلال نفس التوقيت، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الرئيسي والذي يقيس أداء 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 97.012.