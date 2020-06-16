القس دوماديوس عوض: الكنيسة تستخدم التكنولوجيا وتتعامل مع كورونا بالعلم

قال القس دوماديوس عوض، راعي كنيسة القديسة العذراء مريم بإيبارشية البلينا للأقباط الأرثوكس، إن الكنيسة تعاملت مع جائحة فيروس كورونا بمنطق الحكمة والعقل حفاظًا علي ابنائها من تفشي المرض، لافتًا إلى أن قرر اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس برئاسة قداسه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية بغلق الكنائس يؤكد أن المصلحة العامة أهم.





وأوضح عوض لبوابة الفجر، أن أبنائنا يدركون تمامًا لماذا إتخذت الكنيسة القرار بغلق أبوابها، كما رأينا كيف فقدت الكنيسة عدد من الاباء الكهنة الذين انتقلوا الي السماء نتيجه إصابتهم بكورونا خلال ممارسة الخدمة.





وأكد أن الكنيسة قد إتخذت من وسائل الاتصال عبر الإنترنت من توصيل كلمة الله الي الشعب، كما قامت بعض الخدمات الكنسية من بث مباشر لاجتماعاتها مثل خدمه شباب اعدادي وثانوي وجامعة، موضحًا أن ايبارشيه البلينا قد قدمت عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك" برنامج ليك المجد خلال أسبوع الالام وبرنامج اخر خلال فتره الخماسين المقدسة بعنوان "رحلة شبع"، وهناك أيضًا برنامج اخر يقدم خلال صوم الاباء الرسل بعنوان "علي ناصية حياتهم"، بالإضافة إلى تقديم كلمات روحية لابناءنا الذين سيمتحنون الثانوية العامة.





وأضاف عوض أن العديد من الأباء الاساقفة والكهنة قد قاموا بعمل برامج وكلمات روحية وتوعية للشعب وبرامج أخري لشرح أسفار الكتاب المقدس مثل سفر نشيد الاناشيد وسفر الرؤيا وغيرها.





وأشار إلى أن الكنيسة تستخدم التكنولوجيا والعلم في التواصل مع الشعب حتي نعبر بالصلاة والطلبة هذه الازمة، مؤكدًا أن العقيدة الأرثوذكسية ثابته لا تتغير وستظل الكنيسة محافظة عليها حتي المجئ الثاني للسيد المسيح له كل المجد علي السحاب ونصلي باستمرار ان يحفظ الله العالم ومصرنا الحبيبة من كل شر ومن كل سوء.





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وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي بأسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن ما ترددت حول شائعات بخصوص تعرض الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة وتوابعها لوعحة صحية غير صحيح.





وأوضح "حليم" في بيان له، اليوم الثلاثاء، علي الصفحة الرسمية للمركز الأعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن المطرانية أكدت أن نيافته بخير وهو متواجد بمقر إيبارشيته، وأنه لا صحة للأخبار المتداولة بشأن صحته، وقام نيافته بعمل مداخلة تليفونية صباح اليوم مع قناة C.T.V.



