وزيرة الهجرة: ترجمة مسلسل الاختيار للرد على الأكاذيب (فيديو)

قال السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة، إن الوزارة تهتم بالجيل الثاني والثالث من أبناء المصريين في الخارج، وفي هذا الإطار قامت الوزارة بتنظيم برامج لأبناء المصريين في الخارج لزيارة قوات الصاعقة والمظلات وأكاديمية ناصر الاجتماعي، لكي يروا مصر من الداخل، ويكونوا قادرين على الرد على الأكاذيب التي تروج عن مصر في الخارج.





وتابع "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، أن مسلسل الاختيار كبسولة وطنية، ولذلك تم ترجمة آخر 3 خلقات من هذا المسلسل إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية، وبلغت نسب المشاهدة في أقل من 24 ساعة لـ30 ألف مشاهدة، مشيرة إلى ان مسلسل الاختيار عبارة عن ملحمة وطنية تعمل على توعية المصريين في الداخل والخارج بحقيقة ما حدث في مصر.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الهجرة، أنه في إطار الجهود المبذولة لنشر الوعي الثقافي والقومي بين أبناء الشعب المصري وخاصة المقيمين بالخارج، تم ترجمة آخر ثلاث حلقات من "مسلسل الاختيار "العمل الدرامى الوطني"، وذلك استكمالا لجهود ربط أبناء الجيلين الثانى والثالث من أبناء المصريين بالخارج بوطنهم والحفاظ على الهوية ونشر الوعى بقضايا الأمن القومى بينهم، والتى تتم بالتعاون بين القوات المسلحة ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج في صورة دورات تثقيفية.

الترجمة لنقل الروح الوطنية وجاءت الترجمة استجابة لمبادرة من وزيرة الهجرة؛ لنقل تلك الروح الوطنية لشباب المصريين بالخارج؛ نظرا لما قدمته الحلقات الأخيرة من المسلسل.