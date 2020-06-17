وزيرة الهجرة: ترجمة مسلسل الاختيار للرد على الأكاذيب (فيديو)

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 06:14 ص
نبيلة مكربم وزيرة الهجرة
نبيلة مكربم وزيرة الهجرة
كـسـاب أحـمـد
قال السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة، إن الوزارة تهتم بالجيل الثاني والثالث من أبناء المصريين في الخارج، وفي هذا الإطار قامت الوزارة بتنظيم برامج لأبناء المصريين في الخارج لزيارة قوات الصاعقة والمظلات وأكاديمية ناصر الاجتماعي، لكي يروا مصر من الداخل، ويكونوا قادرين على الرد على الأكاذيب التي تروج عن مصر في الخارج. 

وتابع "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، أن مسلسل الاختيار كبسولة وطنية، ولذلك تم ترجمة آخر 3 خلقات من هذا المسلسل إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية، وبلغت نسب المشاهدة في أقل من 24 ساعة لـ30 ألف مشاهدة، مشيرة إلى ان مسلسل الاختيار عبارة عن ملحمة وطنية تعمل على توعية المصريين في الداخل والخارج بحقيقة ما حدث في مصر. 
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الهجرة، أنه في إطار الجهود المبذولة لنشر الوعي الثقافي والقومي بين أبناء الشعب المصري وخاصة المقيمين بالخارج، تم ترجمة آخر ثلاث حلقات من "مسلسل الاختيار "العمل الدرامى الوطني"، وذلك استكمالا لجهود ربط أبناء الجيلين الثانى والثالث من أبناء المصريين بالخارج بوطنهم والحفاظ على الهوية ونشر الوعى بقضايا الأمن القومى بينهم، والتى تتم بالتعاون بين القوات المسلحة ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج في صورة دورات تثقيفية.

الترجمة لنقل الروح الوطنية
وجاءت الترجمة استجابة لمبادرة من وزيرة الهجرة؛ لنقل تلك الروح الوطنية لشباب المصريين بالخارج؛ نظرا لما قدمته الحلقات الأخيرة من المسلسل.

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة إن مسلسل الاختيار كان ملحمة مصرية أوضحت للجميع المخاطر التي تواجه أبطال القوات المسلحة في سيناء، ونبل أخلاق الجندي المصري

وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج " من مصر"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الاثنين أنه تم ترجمة 3 الحلقات الأخيرة من مسلسل الاختيار للإنجليزية والفرنسية لتعريف الجيل الثاني والثالث من شبابنا بالخارج الذين لا يتحدثون العربية الملحمة التي تحدث في سيناء.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الهجرة، أنه في إطار الجهود المبذولة لنشر الوعي الثقافي والقومي بين أبناء الشعب المصري وخاصة المقيمين بالخارج، تم ترجمة آخر ثلاث حلقات من "مسلسل الاختيار "العمل الدرامى الوطني"، وذلك استكمالا لجهود ربط أبناء الجيلين الثانى والثالث من أبناء المصريين بالخارج بوطنهم والحفاظ على الهوية ونشر الوعى بقضايا الأمن القومى بينهم، والتى تتم بالتعاون بين القوات المسلحة ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج في صورة دورات تثقيفية.

وجاءت الترجمة استجابة لمبادرة من وزيرة الهجرة؛ لنقل تلك الروح الوطنية لشباب المصريين بالخارج؛ نظرا لما قدمته الحلقات الأخيرة من المسلسل، المصري "الاختيار" من توثيق دقيق لأحد أهم المعارك ضد التكفيريين في شمال سيناء وشهدت عرضا متميزا لتفاصيل "ملحمة البرث" وظهور الأبطال الحقيقيين وشهادات حية من الضباط والجنود المقاتلين في شمال سيناء من المشاركين في ملحمة البرث والهجوم على كمين الفرافرة، وشهادة السيدة "منار سليم" زوجة العقيد أحمد منسي.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أن الحلقات سيتم بثها بالترجمة الإنجليزية والفرنسية، عبر صفحات الوزارة الرسمية وصفحات شباب المصريين بالخارج بالإضافة لتوزيعها على رموز الجاليات المصرية في الخارج.

وطيلة شهر رمضان الماضي، تصدر مسلسل الاختيار نسب المشاهدة، في حين كانت النهاية مختلفة ومميزة، أشاد بها المتابعون، وتصدرت مواقع التواصل، كما جاء تتر نهاية المسلسل "سلام سلام" بصوت النجمة أصالة.

يذكر أن مسلسل الاختيار تناول حياة قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، أحمد صابر منسي، الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، في أثناء التصدى لهجوم إرهابى في سيناء، كما أظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏في حياة البطل الراحل وزملائه، وعرضا كاملا للتحديات التي تواجه شمال سيناء وآليات مواجهتها، ما يبرز جهود الدولة المصرية في تنمية سيناء وتوفير فرص العمل والمشروعات المتنوعة.

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