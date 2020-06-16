الخطيب يرفض مناقشة شكواه ضد رئيس الزمالك في اجتماع الأندية

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 10:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

رفض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، التطرق للحديث بشأن شكواه التي تقدم بها ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

 

كان الخطيب قد تواجد في اجتماع الأندية اليوم الثلاثاء، والذي أقُيم بمقر اتحاد الكرة.

 

وحضر رئيس الأهلي اجتماع الأندية اليوم، برفقة أندية الاتحاد السكندري، إنبي، وادي دجلة، مصر للمقاصة، طلائع الجيش لمناقشة طرق استئناف منافسات الدوري الممتاز.

 

وكان الأهلي قد أرسل خطابًا لاتحاد الكرة تطلب فيه تحديد موقفه بشكل نهائي من الشكاوى العديدة التي تقدم بها الأهلي طوال الفترة الماضية ضد تجاوزات رئيس نادي الزمالك، ولم يتم البت أو التحقيق فيها حتى الآن لأسباب غير معروفة.

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