السعودية تتقدم للمرتبة الـ24 في تقرير التنافسية العالمية

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 10:43 م
بوابة الفجر
تقدمت المملكة العربية السعودية من المرتبة 26 إلى المرتبة الـ 24 في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، وذلك من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، متقدمة بذلك مرتبتين عن العام الماضي، رغم الظروف الاقتصادية الناتجة عن آثار جائحة كورونا.



 وجاء في التقرير أن المملكة تعد الدولة الوحيدة التي أحرزت تقدمًا استثنائيًا على مستوى الشرق الأوسط والخليج العربي، كما صنفت بحسب مؤشرات التقرير؛ في المرتبة الثامنة من بين دول مجموعة العشرين G20، متفوقة بذلك على دول ذوات اقتصادات متقدمة في العالم مثل؛ روسيا، وفرنسا، واليابان، وإيطاليا، والهند، والأرجنتين، وإندونيسيا، والمكسيك، والبرازيل، وتركيا.


 وأظهر التقرير أن ترتيب السعودية قد تحسن في ثلاثة من أصل أربعة محاور رئيسية يقيسها التقرير، هي؛ محور الأداء الاقتصادي وتقدمت فيه من المرتبة الـ 30 إلى المرتبة الـ 20، ومحور كفاءة الأعمال وتقدمت فيه من المرتبة الـ 25 إلى المرتبة الـ 19، ومحور البنية التحتية الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ 38 إلى المرتبة الـ 36.


 ويهدف التقرير إلى تحليل قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية، والمحافظة عليها وتطويرها، ويعد تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية من أكثر التقارير شموليةً في تنافسية الدول، حيث يقارن بين 63 دولة على أساس أربعة محاور رئيسية هي؛ الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية.
السعودية تتقدم للمرتبة الـ24 في تقرير التنافسية العالمية
السعودية تتقدم للمرتبة الـ24 في تقرير التنافسية العالمية
السعودية تتقدم للمرتبة الـ24 في تقرير التنافسية العالمية
السعودية تتقدم للمرتبة الـ24 في تقرير التنافسية العالمية

أخبار تهمك

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ حوالي 6 ساعات

لجنة مكافحة كورونا: مصر فيها سلالتان للفيروس (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 94 وفاة

منذ ساعة و نصف

بقوة 5.2.. زلزال يضرب 5 مدن مصرية (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| بيان مهم من "هيئة الدواء" بشأن عقار "ديكساميثازون" المعالج لكورونا

منذ ساعة الا ربع

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ يوم

مفاجأة كبرى بشأن الراحلين عن الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - إنذار على يد محضر من آل الشيخ إلى محمود الخطيب لاسترداد 228 مليون جنيه

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من الزمالك على مقترح منح الأهلي لقب الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| اكتشاف علاج لفيروس كورونا.. رخيص الثمن وموجود في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على بيان مجلس الأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:57 م

عاجل| الصحة: تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 94 وفاة

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

04:55 م

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

06:15 م

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على بيان مجلس الأهلي

07:43 م

عاجل - إنذار على يد محضر من آل الشيخ إلى محمود الخطيب لاسترداد 228 مليون جنيه

04:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟