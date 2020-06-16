كوريا الجنوبية تضخ 72.26 مليون دولار لتطوير الأجهزة الطبية

تعتزم الحكومة الكورية الجنوبية ضخ 87.5 مليار وون (72.26 مليون دولار أمريكي) لدعم تطوير الأجهزة الطبية الجديدة، في الوقت الذي تجذب فيه أدوات تشخيص فيروس كورونا المستجد لكوريا الجنوبية اهتمام العالم وسط أزمة الفيروس.





وهذا العام، ستدعم الحكومة 289 مشروعا للبحث والتطوير من خلال ضخ 87.5 تريليون وون.

وستجري الوكالة الحكومية لبحث وتطوير الأجهزة الطبية، اليوم، مسابقة لاختيار مشاريع البحث والتطوير لهذا العام في إطار المرحلة الأولى من مشروع بحث وتطوير الأجهزة الطبية الذي ستضخ الحكومة له 1.2 تريليون وون حتى عام 2025.

وأسهم زيادة الحجر الصحي وصناعة الأدوية البيولوجية في كوريا الجنوبية الى زيادة ثقة العالم بأجهزتها الطبية.

كما ستعزز كوريا الجنوبية قدراتها على الاستجابة المبكرة للأمراض المعدية من خلال دعم البحث والتطوير للأجهزة الطبية.