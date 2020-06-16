فياريال يهزم ريال مايوركا بهدف نظيف في الدوري الإسباني

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 10:10 م
بوابة الفجر
حقق فياريال فوزًا صعبًا وغاليًا، على حساب ريال مايوركا، بهدف نظيف، في المباراة التي حمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين فياريال بالفضل في هذا الفوز للاعبه كارلوس باكا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16.

وتوقف رصيد ريال مايوركا عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع)، فيما رفع فياريال رصيده إلى 44 نقطة في المركز السابع.

وفي المباراة الثانية، فشل خيتافي في احتلال المركز الرابع، ولو بشكل مؤقت، بعدما تعادل مع ضيفه إسبانيول سلبيا.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

وأكمل فريق إسبانيول المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 16 بعد طرد بيرناردو إيسبينوسا.

ورفع خيتافي رصيده إلى 46 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف ريال سوسيداد، كما رفع إسبانيول رصيده إلى 24 نقطة ليقفز من المركز الأخير إلى قبل الأخير.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فياريال ريال مايوركا المركز السابع

أخبار تهمك

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - إنذار على يد محضر من آل الشيخ إلى محمود الخطيب لاسترداد 228 مليون جنيه

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 94 وفاة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ يوم

عاجل| بيان مهم من "هيئة الدواء" بشأن عقار "ديكساميثازون" المعالج لكورونا

منذ أقل من ساعة

لجنة مكافحة كورونا: مصر فيها سلالتان للفيروس (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة كبرى بشأن الراحلين عن الزمالك

منذ ساعة

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

بقوة 5.2.. زلزال يضرب 5 مدن مصرية (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| اكتشاف علاج لفيروس كورونا.. رخيص الثمن وموجود في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على بيان مجلس الأهلي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل من الزمالك على مقترح منح الأهلي لقب الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

ميسي ينقذ برشلونة من كمين فالنسيا وصدارة الليجا تشتعل من جديد

أهداف مباراة - برشلونة 2 × 2 فالنسيا || الدوري الإسباني

ألافيس يدخل المربع الذهبي.. وإسبانيول يعود للانتصارات بالليجا

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على إيبار 4-0

ترتيب الدوري الإسباني اليوم بعد تعادل ريال مدريد Real Madrid

ترتيب الدوري الإسباني 2019| ريال مدريد ينهي العام ثانيًا.. وبرشلونة يحتل الصدارة بجدارة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:57 م

عاجل| الصحة: تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 94 وفاة

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

04:55 م

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

06:15 م

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على بيان مجلس الأهلي

07:43 م

عاجل - إنذار على يد محضر من آل الشيخ إلى محمود الخطيب لاسترداد 228 مليون جنيه

04:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟