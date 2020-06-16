تسيير أربع رحلات طيران أسبوعية بين أمريكا والصين

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 10:06 م
بوابة الفجر
قالت وزارة النقل الأمريكية، الاثنين، إن الولايات المتحدة والصين ستسمحان بأربع رحلات طيران أسبوعية بين البلدين، مما يخفف من أزمة بشأن قيود السفر في خضم جائحة فيروس كورونا.
 
وأضافت الوزارة في بيان أن الحكومة الأمريكية لا تزال تأمل في أن توافق الصين على استعادة كامل حقوق الطيران الأمريكية بموجب اتفاقية الطيران الثنائية.
 
وقالت "بما أن الحكومة الصينية ستسمح لشركات الطيران الأمريكية بمزيد من الرحلات الجوية، فسوف نقوم بالمثل".
 
كانت الولايات المتحدة قد هددت بمنع رحلات الركاب الصينية اعتبارا من 16 يونيو بسبب القيود التي تفرضها بكين على شركات الطيران الأمريكية وسط توترات متصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم، وأثارت مخاوف بشأن عدد رحلات الطيران العارض التي تريد شركات الطيران الصينية القيام بها.
 
وقال مصدر إن السلطات الصينية وافقت بالفعل على بعض التغييرات بشأن المتطلبات من شركات الطيران الأمريكية، بما في ذلك السماح بإجراء فحوصات درجة الحرارة قبل إقلاع الرحلات الجوية إلى الصين، بدلاً من منتصف الرحلة كما نوقش في السابق.

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