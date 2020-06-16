محمد شريف: سعيد بمشاركتي في "صابر وراضي".. والتصوير بعد أزمة كورونا

أعرب الممثل الشاب محمد شريف حسن، عن سعادته بالمشاركة في فيلم "صابر وراضي" للنجم أحمد آدم والنجمة سمية الخشاب، والمقرر تصويره عقب الانتهاء من أزمة كورونا.

وقال محمد شريف حسن إن وجوده في فيلم مع المخرج أكرم فريد يمثل نقلة قوية في حياته الفنية بعد تجاربه المسرحية المتعددة بداية من مسرح الجامعة مرورا إلى مسارح الدولة وخوضه تجارب الاحتراف في المسارح الخاصة، مضيفًا بأن الفيلم يقدم تجربة كوميدية جديدة ومختلفة عليه تمامًا.

وتابع، بأنه سيبدأ تصوير مشاهدة عقب الانتهاء التفاصيل الأخيرة من الفيلم، والمقرر لها بعد أسبوعين، داخل أحد الأحياء الشهيرة بالقاهرة.

يذكر أن "صابر وراضي" بطولة أحمد آدم، سمية الخشاب، محسن محي الدين، ومن تأليف محمد نبوي وإخراج أكرم فريد.