مفاجأة.. محمد سامي ليس من المرشحين لمسلسل محمد رمضان الجديد

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كشف المؤلف بشير الديك عن بعض الأسماء المرشحة لإخراج مسلسل محمد رمضان الجديد، الذي تدور أحداثه حول قصة حياة الفنان الراحل أحمد زكي.





وقال في تصريحات صحفية، أنهما لم يستقروا على اسم بعينه ولكن من بين المرشحين محمد شاكر خضير الذى أخرج من قبل مسلسل "جراند أوتيل"، وأيضاً المخرجة كاملة أبو ذكرى، ولهذه اللحظة لم يستقر على أي منهم وسيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة.







كما أشار أن المسلسل لن يحمل اسم "الإمبراطور" كما تردد البعض وسوف يتم الإعلان عن الاسم خلال أيام قليلة.





يشار إلى أن الكاتب الكبير بشير الديك، كانت له علاقة قوية مع النجم الراحل أحمد زكى، وتعاونا سوياً فى أكثر من عمل، وولد بشير الديك في دمياط عام 1944، وحصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة عام 1966، وبدأ مسيرته من باب "الأدب" حيث كتب العديد من القصص التي نشرت في مجلات وصحف ودورات أدبية مختلفة، إلى أن جاءته فرصة الكتابة للسينما ، كان أول أعماله هو فيلماله هو فيلم "مع سبق الإصرار" الذي كتبه له والقصة والحوار وأخرجه أشرف فهمي عام 1978 .