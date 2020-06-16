أرمل هالة فؤاد لـ"الفجر الفني": "أرفض الزج باسمها بأي صورة في مسلسل محمد رمضان وهرفع قضية لو حصل"

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أعرب عز الدين بركات، أرمل الفنانة هالة فؤاد طليقة الراحل أحمد زكي، عن استيائه وغضبه الشديد من المشروع القائم حاليا من النجم محمد رمضان انه يجسد حياة النجم الراحل احمد زكي مشيرا أنه رافض تمام ظهور زوجته الفنانة هالة فؤاد في هذا المشروع باي شكل.



وتابع خلال "الفجر الفني" قائلا: 'أنا غير موافق نهائيًا علي اقحام أو تجسيد اسم هالةبأي صورة من الصور وفعلا هرفع قضيه بكده بالاضافه الي ان الكلام اللي اتقال عن الاحداث كله غير صحيح وغير سليم".



واضاف أنه استاء من صور الفنانة الراحلة هالة فؤاد، المتداولة حاليا وترشيحات الفنانة هنا الزاهد لتجسيد دورها.



وكان النجم محمد رمضان قد أعلن منذ أيام عن إعتزامه تقديم السيرة الذاتية للنجم الراحل أحمد زكى فى مسلسل درامى، يعرض فى رمضان 2021، حيث حاول رمضان أن يستشعر أراء الجمهور، ومن المقرر أن يقوم بكتابته المؤلف بشير الديك.

