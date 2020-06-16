أرمل هالة فؤاد لـ"الفجر الفني": "أرفض الزج باسمها بأي صورة في مسلسل محمد رمضان وهرفع قضية لو حصل"

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 10:41 م
هالة فؤاد
هالة فؤاد
يارا أحمد

أعرب عز الدين بركات، أرمل الفنانة هالة فؤاد طليقة الراحل أحمد زكي، عن استيائه وغضبه الشديد من المشروع القائم حاليا من النجم محمد رمضان انه يجسد حياة النجم الراحل احمد زكي مشيرا أنه رافض تمام ظهور زوجته الفنانة هالة فؤاد في هذا المشروع باي شكل.

وتابع خلال "الفجر الفني" قائلا: 'أنا غير موافق نهائيًا علي اقحام أو تجسيد اسم هالةبأي صورة من الصور وفعلا هرفع قضيه بكده بالاضافه الي ان الكلام اللي اتقال عن الاحداث كله غير صحيح وغير سليم".

واضاف أنه استاء من صور الفنانة الراحلة هالة فؤاد، المتداولة حاليا وترشيحات الفنانة هنا الزاهد لتجسيد دورها.

وكان النجم محمد رمضان قد أعلن منذ أيام عن إعتزامه تقديم السيرة الذاتية للنجم الراحل أحمد زكى فى مسلسل درامى، يعرض فى رمضان 2021، حيث حاول رمضان أن يستشعر أراء الجمهور، ومن المقرر أن يقوم بكتابته المؤلف بشير الديك.

أخبار تهمك

عاجل| اكتشاف علاج لفيروس كورونا.. رخيص الثمن وموجود في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| بيان مهم من "هيئة الدواء" بشأن عقار "ديكساميثازون" المعالج لكورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة بشأن موقف الزمالك من استكمال الدوري

منذ نصف ساعة

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على بيان مجلس الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ يوم

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - إنذار على يد محضر من آل الشيخ إلى محمود الخطيب لاسترداد 228 مليون جنيه

منذ حوالي 7 ساعات

لجنة مكافحة كورونا: مصر فيها سلالتان للفيروس (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى بشأن الراحلين عن الزمالك

منذ ساعتين

عاجل| الصحة: تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 94 وفاة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

منذ حوالي 3 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:55 م

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

عاجل| الصحة: تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 94 وفاة

08:57 م

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

06:15 م

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

08:15 م

عاجل - إنذار على يد محضر من آل الشيخ إلى محمود الخطيب لاسترداد 228 مليون جنيه

04:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟