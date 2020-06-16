الزمالك يطمئن على الثلاثي المحترف

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
أحمد السيد
حرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على التواصل مع الثلاثي أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي ومحمد اوناجم للاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية.

وأكد أمير مرتضى للثلاثي بدء النادي في التحرك لعودتهم إلى مصر، تحسباً لعودة التدريبات الجماعية للفريق واستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز خلال الأسابيع المقبلة.

في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مد اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية حتى إشعار آخر، وذلك في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد. 

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا. 

يذكر أن فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ساسي بن شرقي الزمالك استئناف الدوري المصري

أخبار تهمك

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من الزمالك على مقترح منح الأهلي لقب الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ يوم

عاجل| الصحة: تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 94 وفاة

منذ ساعة و نصف

عاجل - إنذار على يد محضر من آل الشيخ إلى محمود الخطيب لاسترداد 228 مليون جنيه

منذ حوالي 6 ساعات

بقوة 5.2.. زلزال يضرب 5 مدن مصرية (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| اكتشاف علاج لفيروس كورونا.. رخيص الثمن وموجود في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

لجنة مكافحة كورونا: مصر فيها سلالتان للفيروس (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة كبرى بشأن الراحلين عن الزمالك

منذ ساعة

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على بيان مجلس الأهلي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل| بيان مهم من "هيئة الدواء" بشأن عقار "ديكساميثازون" المعالج لكورونا

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

نجم الزمالك يواصل تدريباته رغم الحجر الصحي

أول قرار رسمي من الزمالك بعد قرار مد تعليق الدوري

الزمالك يُقرر تعليق التدريبات الجماعية

مرتضى منصور يحذر نجوم الزمالك من "البث المباشر"

الزمالك يستغنى عن مهاجمه من أجل ضم لاعب أجنبي

الزمالك يقترب بشدة من ضم نجم أول أغسطس الانجولي

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:57 م

عاجل| الصحة: تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 94 وفاة

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

04:55 م

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

06:15 م

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على بيان مجلس الأهلي

07:43 م

عاجل - إنذار على يد محضر من آل الشيخ إلى محمود الخطيب لاسترداد 228 مليون جنيه

04:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟