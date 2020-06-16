الزمالك يطمئن على الثلاثي المحترف

حرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على التواصل مع الثلاثي أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي ومحمد اوناجم للاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية.





وأكد أمير مرتضى للثلاثي بدء النادي في التحرك لعودتهم إلى مصر، تحسباً لعودة التدريبات الجماعية للفريق واستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز خلال الأسابيع المقبلة.





في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مد اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية حتى إشعار آخر، وذلك في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.





ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.





يذكر أن فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.



