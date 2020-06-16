سانتوس يمدد عقده مع البرتغال حتى 2024

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:58 م
بوابة الفجر
وكالات

 

قام الاتحاد البرتغالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء بتمديد عقد مديره الفني المخضرم فيرناندو سانتوس حتى عام 2024.

 

وكان العقد الأصلي لسانتوس ينتهي عقب يورو 2020 التي تأجلت للعام المقبل بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

 

ويدافع المنتخب البرتغالي عن اللقب القاري الذي توج به في 2016 ، تحت قيادة سانتوس عقب الفوز على فرنسا في النهائي، ليكون هو أول لقب بطولة كبرى في تاريخ البرتغال.

 

وأضاف المنتخب البرتغالي تحت قيادة سانتوس لقب النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبي 2019 إلى سجل إنجازاته بعد أن ودع الفريق مونديال روسيا 2018 من دور الستة عشر.

 

ويتولى سانتوس تدريب منتخب البرتغال منذ 2014 وسيحتفل في عام 2024 بعقد كامل قضاه مع الفريق من خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية في ألمانيا والتي تأتي بعد عامين من مونديال قطر 2022.

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