بالكمامة.. جاستين بيبر وزوجته يمارسان ركوب الدراجات

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تمكنت عدسات مصوري الباباراتزي من التقاط بعض الصور للنجم العالمي جاستين بيبر مع زوجته عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين، وذلك أثناء ممارستهما رياضة ركوب الدراجات.



وظهر جاستين وزوجته وهما مرتديان ملابس رياضية مع الكمامة الطبية ضمن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.



ويشار أن أقيم للثنائي الشهير حفل زفاف ثانٍ في أحد المنتجعات بولاية كاليفورنيا بحضور أصدقاءهما المقربين، في أكتوبر الماضي، وكانا قد تزوجا في شهر سبتمبر من العام الماضي، في حفل زفاف سري في ولاية نيويورك.



يذكر أن أغنية yummy، هي آخر أغنيات جاستين بيبر التي طرحها في الـ 7 من يناير مطلع العام الحالي.



