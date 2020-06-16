جامعة الفيوم تحصد المركز الثالث على مستوى الجامعات في علوم الفيزياء

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:48 م
الدكتور أحمد جابر شديد
الدكتور أحمد جابر شديد
حصدت جامعة الفيوم، المركز الثالث في علوم الفيزياء على مستوى الجامعات المصرية وفقا لتصنيف
Best Global Universities for Physics in Egypt (U.S. News' ranking) 2020
وذلك اليوم الثلاثاء.

وأوضح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أن الجامعة جاءت في المركز الثالث بعد جامعة القاهرة والجامعة البريطانية في القاهرة؛ حيث حصلت جامعة القاهرة على 55 نقطة والجامعة البريطانية على 54.8 نقطة وجامعة الفيوم 50.7 نقطة ثم جامعة عين شمس 49.9 نقطة وجامعة حلوان 42.6 نقطة وأخيرا مدينة زويل 41.2، وبهذه النتيجة تحتل جامعة الفيوم المرتبة 412 وسط جامعات العالم.

وأشار إلى أن هذا التصنيف يعتمد بشكل أساسي على السمعة الأكاديمية للجامعة، إضافة إلى مجمل الأبحاث التي قام بنشرها الباحثين من الجامعة في مجال الفيزياء، وكذلك نسب الاستشهاد بأبحاث المتخصصين في مجال الفيزياء.

وتقدم الدكتور أحمد جابر شديد، بكل الشكر والتقدير إلى أبناء الجامعة الباحثين في مجال الفيزياء بالكليات المختلفة، كما يتقدم سيادته بالتهنئة إلى كافة منتسبي جامعة الفيوم على هذا الترتيب المتقدم في واحد من أهم المجالات البحثية على مستوى العالم.

وأعلن شديد، أن الجامعة فازت بتنفيذ مشروع بحثي ممول من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بعنوان: "علاج آمن وفعال للربو من مصدر طبيعي"، وصرح سيادته بأن كلية الصيدلة بجامعة الفيوم قد فازت بهذا المشروع بالمشاركة مع المركز القومي للبحوث وكلية الصيدلة جامعة الأزهر (بنات) وأن مدة المشروع البحثي عام أكاديمي ويهدف إلى إيجاد مصدر طبيعي آمن وفعال لعلاج الربو.

وأشارت الدكتورة منى حافظ حتة، عميد كلية الصيدلة بجامعة الفيوم والباحث الرئيس للمشروع، بأن مرض الربو زاد بشكل كبير في العقود الأخيرة حيث وصل إلى 300 مليون شخص وتصل حالات الوفاة بسبب هذا المرض إلى حوالي 255 ألف شخص، كذلك ترتفع نسبة الإصابة به بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15-3 سنة، ومن هنا كان التفكير في تنفيذ هذا المشروع بهدف توفير وسيلة اقتصادية آمنة وفعالة لعلاج هذا المرض، إضافة إلى انشاء بنك من المركبات الطبيعية من بعض النباتات التي تنمو في مصر.

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