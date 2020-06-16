كارتيرون يبدأ التحضير لمرحلة جديدة من التدريبات

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:45 م
بوابة الفجر
أحمد السيد
وضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجاً تأهيلياً جديداً للاعبي الأبيض خلال فترة التوقف الحالية

وشهد البرنامج التأهيلي الجديد مجموعة من التدريبات البدنية القوية، وذلك في ظل إعلان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن عودة التدريبات الجماعية للفرق المصرية خلال شهر يونيو الجاري.

ويسعى المدرب الفرنسي إلى تجهيز اللاعبين للفترة المقبلة في حالة إقامة الدوري أو الغائه، بالإضافة إلى مباريات الزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا.



ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا. 


يذكر ان فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.

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