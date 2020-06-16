بالأسود.. فيفي عبده تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها

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شاركت الفنانة فيفي عبده، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة مرتدية "فستان قصير باللون الأسود ".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلا فوفتي العسل ، وأضاف آخر بحبك يا فوفا ، وفي السياق ذاته تابع آخر أحلي فيفي بحبك.



يذكر أن آخر أعمال فيفي عبده، برنامج "خلي بالك من فيفي" الذي شاركت به خلال السباق الرمضاني 2020، وعرض على شاشة قناة "أم بي سي مصر"، وهو عباره عن برنامج مقالب