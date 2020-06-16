البنك الدولي يمنح فلسطين 15 مليون دولار للاستثمار في قطاع التكنولوجيا





أعلن البنك الدولي، اليوم الاثنين، موافقته على منحة جديدة بقيمة 15 مليون دولار ستستثمر في قطاع تكنولوجيا المعلومات الفلسطيني بهدف توفير فرص عمل للشباب.









وقال البنك في بيان نقلته وكالة الانباء الفلسطينية إن مشروع التكنولوجيا من أجل الشباب وفرص العمل، يهدف إلى مساعدة قطاع تكنولوجيا المعلومات الفلسطيني على تنمية قدرات الشركات، وخلق مزيد من فرص العمل ذات جودة عالية.









وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار، ان "قطاع تكنولوجيا المعلومات لديه إمكانيات تساعده على الإسهام بقوة في النمو الاقتصادي. فهو يتيح فرصا للشباب الفلسطينيين الذين يُؤلِّفون 30% من السكان، ويعانون من معدلات بطالة هائلة".









وقبل تفشي جائحة كورونا، عانى أكثر من ربع القوة العاملة في فلسطين من البطالة، وبلغ معدل البطالة في صفوف الشباب 37% في الربع الأخير من العام 2019، لكنه وصل إلى مستوى يبعث على القلق في قطاع غزة خاصة حيث وصلت نسبة البطالة الى 61%.



