البنك الدولي يمنح فلسطين 15 مليون دولار للاستثمار في قطاع التكنولوجيا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:57 م
بوابة الفجر

أعلن البنك الدولي، اليوم الاثنين، موافقته على منحة جديدة بقيمة 15 مليون دولار ستستثمر في قطاع تكنولوجيا المعلومات الفلسطيني بهدف توفير فرص عمل للشباب.


 وقال البنك في بيان نقلته وكالة الانباء الفلسطينية إن  مشروع التكنولوجيا من أجل الشباب وفرص العمل، يهدف إلى مساعدة قطاع تكنولوجيا المعلومات الفلسطيني على تنمية قدرات الشركات، وخلق مزيد من فرص العمل ذات جودة عالية.


 وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار، ان "قطاع تكنولوجيا المعلومات لديه إمكانيات تساعده على الإسهام بقوة في النمو الاقتصادي. فهو يتيح فرصا للشباب الفلسطينيين الذين يُؤلِّفون 30% من السكان، ويعانون من معدلات بطالة هائلة".


 وقبل تفشي جائحة كورونا، عانى أكثر من ربع القوة العاملة في فلسطين من البطالة، وبلغ معدل البطالة في صفوف الشباب 37% في الربع الأخير من العام 2019، لكنه وصل إلى مستوى يبعث على القلق في قطاع غزة خاصة حيث وصلت نسبة البطالة الى 61%.

أخبار تهمك

عاجل| الصحة: تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 94 وفاة

منذ ساعة

عاجل| اكتشاف علاج لفيروس كورونا.. رخيص الثمن وموجود في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

بقوة 5.2.. زلزال يضرب 5 مدن مصرية (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من الزمالك على مقترح منح الأهلي لقب الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| بيان مهم من "هيئة الدواء" بشأن عقار "ديكساميثازون" المعالج لكورونا

منذ ثلث ساعة

لجنة مكافحة كورونا: مصر فيها سلالتان للفيروس (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - إنذار على يد محضر من آل الشيخ إلى محمود الخطيب لاسترداد 228 مليون جنيه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى بشأن الراحلين عن الزمالك

منذ نصف ساعة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على بيان مجلس الأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ يوم

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

منذ حوالي 10 ساعات

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ حوالي 5 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:57 م

عاجل| الصحة: تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 94 وفاة

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

04:55 م

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

06:15 م

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على بيان مجلس الأهلي

07:43 م

عاجل - إنذار على يد محضر من آل الشيخ إلى محمود الخطيب لاسترداد 228 مليون جنيه

04:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟