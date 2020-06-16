في ذكرى ميلاده.. سعد عبد الوهاب ورث عن عمه موسيقار الأجيال الوسواس

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 10:06 م
سعد عبدالوهاب
سعد عبدالوهاب
ريهام كمال
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان سعد عبد الوهاب، الذي إستطاع ترك بصمة في عالم الفن، على الرغم من قلة أعماله الفنية، وإبتعاده عن الوسط الفني.

عمه هو موسيقار الأجيال ​محمد عبد الوهاب​، وقد عاش طفولته وشبابه في رعايته وورث عنه الصوت الجميل.

كما ورث عن عمه محمد عبد الوهاب الوسواس والخوف من المرض ونزلات البرد، وكان يرفض القبلات أثناء اللقاء، أو تناول الطعام في الخارج.

سعد عبد الوهاب لم يعمل في الفن كثيرًا، لكنه ترك بصمة بحوالى مئة أغنية قدمها، ومن أشهر أغنياته "الدنيا ريشة في هوا" و"على فين وخداني عينيك" و"جنة أحلامي" و"بنات البندر".

وإلى جانب الغناء، قدم سعد عبد الوهاب تجارب في التلحين ل​شريفة فاضل​ وصباح و​فايدة كامل​ ومحمد قنديل.

رحل سعد عبد الوهاب، بعد أن عانى من المرض ثلاث سنوات، وتوفي في مستشفى فلسطين عن عمر يناهز الخامسة والسبعين عامًا.

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