أصاله تتخطى الـ 3 مليون مشاهدة بـ"جيتني مكسور"

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حققت أغنية "جيتني مكسور" للمطربة الكبيرة أصالة نصري، 3،218،659 مليون مشاهده، وذلك بعد طرحها بـ يومين عبر قناتها الرسمية بموقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



"جيتني مكسور" هي أغنية خليجية من كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ألحان أحمد الهرمي، توزيع سيروس، مكساج.



وتقول كلمات الأغنية



" جيتني مكسور يوم الوقت جابك، لا تعذر لي وخلك فى عذابك

كل شى فى نظرة عيوني تغير،مايفيدك شي وارجع فى غيابك

انت لو حبيت غيري شيء عادي، مايهمه القلب بُعدك أو بُعادي

وانت لو تدري عن الي فى خفوقي، كان ما فكرت ترحل عن بلادي

يكفي انى جيتك بليل وخديتك، من قسي وقتك وصار القلب بيتك

وكم سقيتك من سماي ومن حناني،يا خسارة فيك كل الي عطيتك

لو تغيب أيام وشهور وليالي، لاتحسب أنك مثل ما كنت غالي

تدري انى من كثر هجرك نسيتك،أرحل بحالك وانا برحل بحالي

خلك فى دنياك غارق في حنينك، لاتفكر اني باقي عند عينك

ولاتفكر اني بفرح لو حكوا بك، انتهي كل الهوا بيني وبينك"



وتواصل اصالة التحضير لألبومها الخليجي المقرر طرحه قريبا، بعد اخر البومتها " في قربك" الذي ضم أغاني باللهجة المصرية.

