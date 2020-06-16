بالبينك.. مايا دياب تخطف قلوب محبيها بهذه الإطلالة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 10:03 م
مايا دياب
مايا دياب
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة مايا دياب متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" .

وظهرت مايا بالصورة مرتدية فستان باللون البينك ، واعتمدت علي تسريحة الشعر المنسدل علي كتفيها. وتفاعل الكثير من محبيها مع الصورة ومن أبرز التعليقات "جميلة الجميلات " .

يشار أن النجمة اللبنانية مايا دياب تحضر لعمل غنائي جديد بالتعاون مع الفنان زياد برجي ، وشوّقت مايا جمهورها لهذا العمل بفيديو نشرته عبر خاصية القصص القصيرة في موقع "إنستجرام" ظهرت فيه مع برجي في الإستديو .

وعلّقت مايا دياب على الفيديو قائلةً: "خمّنوا الأمر"، وظهرت دياب أيضًا في صورة جديدة نشرتها في الإستديو مع كل من برجي والموزع الموسيقي هادي شرارة ومهندس الصوت إيلي بربر.

جدير بالذكر أن مايا دياب طرحت منذ فترة كليب أغنيتها "أنا" عبر قناتها الرسمية في موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" والفضائيات العربية ، أغنية "أنا" كلمات وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة، أمّا الكليب الخاص بها فيحمل توقيع المخرجة كريستيل يونس، وقد تم تنفيذه بحرفية عالية على غرار أهم الألعاب الكرتونية في العالم.

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